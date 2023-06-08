Спутник НАСА "Терра" сделал новое изображение шести крупных кусков айсберга A-76A, удаляющихся друг от друга вблизи острова Южная Георгия в море Скотия.

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В мае 2021 года в Антарктиде откололся самый большой айсберг в мире, который назвали A-76A. Его площадь составляла около 4320 квадратных километров, что примерно равно размеру Кипра. Он плавал по Южному океану в течение двух лет, пока не разорвался на несколько кусков в мае 2023 года. Что же произошло с этим гигантским ледяным куском и почему он исчез?

Айсберг A-76A откололся от шельфового ледника Ронне, который является одним из крупнейших и стабильных ледяных шельфов Антарктиды. Ледяные шельфы - это по сути толстые слои льда, которые прикреплены к берегу, но находятся на поверхности воды. Они образуются из снега, который накапливается на суше и превращается в лед. Ледяные шельфы постоянно движутся под действием силы тяжести и ветра, и иногда они трескаются и откалываются, образуя айсберги.

Откололся айсберг A-76A в результате естественного процесса, который не связан с глобальным потеплением или изменением климата. Это было подтверждено спутниковыми данными и наблюдениями ученых. Однако раскол айсберга на меньшие фрагменты был ускорен воздействием океанских течений, волн и ветра, которые подрывали его структурную целостность. Кроме того, айсберг двигался все эти годы в более теплые воды, где он начал таять.

Снимок отколовшегося айсберга A-76A недалеко от Антарктиды 31 октября 2022 года.

Исчезновение айсберга A-76A не повлияет на уровень моря, так как он уже плавал на поверхности воды и не добавлял дополнительной массы. Однако его распад может иметь некоторые экологические последствия для животных и растений, которые обитают в этом регионе. Например, айсберги служат убежищем для пингвинов, тюленей и других видов, которые используют их для отдыха, размножения и охоты. Также айсберги влияют на химический состав и температуру воды, поскольку они постепенно растворяются и освежают окружающую среду.

С другой стороны, исчезновение айсберга может открыть новые возможности для научных исследований Антарктиды. Теперь ученым будет легче изучать шельфовый ледник Ронне и его взаимодействие с океаном и атмосферой. Также они смогут обнаружить новые виды животных и растений, которые раньше были скрыты под льдом. Исследование Антарктиды поможет лучше понять процессы, которые происходят в этом уникальном и непредсказуемом континенте.

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Отколовшиеся куски льда ранее крупнейшего в мире айсберга A-76A