Dragon станет пятым действующим космическим кораблем, пристыкованным к МКС в настоящее время.

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НАСА инвестировало огромные деньги в частные космические полеты после выхода из эксплуатации корабля Space Shuttle, который совершил десятки полетов к Международной космической станции (МКС). Вложенные средства начали окупаться, так как SpaceX успешно запустила космический корабль Dragon, который в итоге пристыковался к МКС. По данным НАСА, к станции пристыковано пять действующих космических аппаратов.

Последняя миссия SpaceX под названием CRS-28, стартовала из Космического центра Кеннеди НАСА в понедельник (5 июня). Как следует из названия, это был 28-й грузовой запуск SpaceX в рамках программы NASA Commercial Resupply Services. В этот раз, запуск прошел относительно нормально, и SpaceX все таки приземлила на поверхность земли первую ступень ракеты-носителя.

CRS-28 прибыл на МКС через 18 часов после запуска, доставив 3175 кг материалов и экспериментальных образцов. Среди нового оборудования, которое предстоит установить астронавтам, - пара новых солнечных батарей. Новые солнечные батареи Международной космической станции (iROSA) будут установлены на станции во время следующего выхода в открытый космос, что позволит увеличить мощность выработки электроэнергии на 20-30%.

Научное оборудование также содержит экспериментальный комплекс ЕКА для наблюдения за грозами сверху. Ученые считают, что это может помочь улучшить климатические расчеты. Космонавты также проведут научный эксперимент, известный как Plant Habitat-03, который оценит, могут ли растения расти в космосе, будучи выращенными из семян, полученных в космосе. Это может быть важно для будущих проектов по выращиванию пищи вне Земли.

Конфигурация МКС в июне 2023 года с пятью пришвартованными кораблями.

Кроме того, был доставлен экспериментальный пакет «Гены в космосе», который позволит астронавтам исследовать развитие колпачков нуклеиновых кислот в ДНК, известных как теломеры. Эти колпачки со временем укорачиваются и могут быть связаны со старением, но тесты на астронавтах показали удлинение теломер. Этот эксперимент (разработанный студентами) может помочь нам узнать причину этого.

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Сейчас на МКС кипит работа: к ней пристыкованы пять космических кораблей. Только два из них, Crew-6 Dragon и Союз МС-23, предназначены для полетов человека в космос. Помимо них, есть грузовой корабль CRS-28 Cargo Dragon и российские грузовые корабли "Прогресс 84" и "Прогресс 85". Грузовое судно «Dragon» останется пристыкованным к модулю Harmony примерно на три недели. После этого он отправится обратно на Землю, где будет отремонтирован для очередного полета. Часть экипажа вернется на Землю на борту Crew-6 в июле. МС-23, заменивший в конце прошлого года поврежденный "Союз", также вернет часть экипажа на Землю в сентябре. Российские космические корабли «Прогресс» спроектированы так, чтобы сгорать в атмосфере, что и произойдет в ближайшие месяцы.