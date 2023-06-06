Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Apple представила сверхмощный Mac Pro M2 и 15-дюймовый MacBook Air
Компания завершила переход на кремний Apple для всей линейки Mac, хотя и примерно на полгода позже, чем планировалось изначально.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

реклама

Наконец-то Apple дала Mac Pro новую жизнь, установив в них свои собственные чипы. Многие эксперты ожидали, что Apple прекратит выпуск Mac Studio, чтобы он не конкурировал с Mac Pro, но компания поступила наоборот: выпустила два одинаковых по характеристикам компьютера на базе процессора M2 Ultra. Основными отличиями являются расширение PCIe и большее количество портов, предлагаемые в Mac Pro. Но он по-прежнему ограничен всего 192 ГБ оперативной памяти, что значительно меньше ограничения в 1,5 ТБ, установленного для модели на базе Intel. Apple также анонсировала 15-дюймовый MacBook Air с процессором M2.

В целом, анонс Apple не стал неожиданностью, так как точные характеристики M2 Ultra были обнародованы совсем недавно, а слухи о 15-дюймовом MacBook Air ходили давно. M2 Ultra имеет 24 ядра CPU, 76-ядерный GPU и поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти. Эти характеристики в два раза превосходят M2 Max, поскольку это всего лишь два объединенных чипа. M1 Ultra предлагал 20 ядер CPU и 60 ядер GPU. Apple утверждает, что в целом процессор версии M2 на 20% быстрее своего предшественника в macOS, а графический процессор - на 30%. Apple также заявила, что новая модель в три раза мощнее предыдущей версии на базе Intel Xeon, а интегрированный графический процессор в 7 раз быстрее, чем видеокарта от компании Radeon. Mac Studio будет предлагаться также с M2 Ultra.

Характеристики процессора M2 Ultra.

Поскольку это башенный ПК, внешний вид которого не изменился по сравнению с предыдущим, значительным преимуществом Pro перед Studio является увеличенное количество портов и слотов. Внутри он предлагает 6 слотов PCIe 4.0 с удвоенной пропускной способностью по сравнению со слотами PCIe 3.0 предыдущей модели. Сзади находятся шесть портов Thunderbolt, еще два находятся в верхней части устройства. Он поддерживает шесть мониторов Pro Display XDR и может обрабатывать 22 потока 8x ProRes в режиме реального времени.

Стоимость нового Pro начинается с 6 999 долларов, что на 1 000 долларов дороже, чем версия Intel. 192 ГБ памяти, вероятно, будут самым большим недостатком при использовании нового Pro, поскольку это значительное сокращение общего объема памяти для этой модели. Это вызвано переходом на кремний Apple с памятью, встроенной в SoC, и не подлежащей обновлению.

15-дюймовый M2 Air имеет максимальный объем памяти 24 ГБ и, как и ожидалось, ванильный чип M2.

Apple также анонсировала 15-дюймовый MacBook Pro, который, по ее словам, является самым тонким и мощным 15-дюймовым ноутбуком на рынке. Он оснащен обычным чипом M2, который был в 13-дюймовой версии (на самом деле 13,6 дюйма) с прошлого года. По сути, это тоже устройство, только с большим экраном. Apple заявляет, что он обеспечивает до 18 часов автономной работы, как и у текущей 13-дюймовой модели. Максимальная яркость дисплея также одинакова и составляет 500 нит. Однако, поскольку это безвентиляторный дизайн, он будет немного отличаться от других ноутбуков этой категории. Его толщина составляет всего 11,5 мм, а вес — 1,5 кг. Его цена начинается с 1299 долларов, а стоимость 13-дюймовой модели снижается на 100 долларов до 1099 долларов.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Новые компьютеры и ноутбуки можно заказать уже сегодня, а их поступление запланировано на следующую неделю.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #macbook pro #macbook air #mac studio #m2 ultra #mac pro m2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple представила новые Macbook Air, Macbook Pro и Mac Studio
Apple представила iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 и tvOS 17
Apple представила AR-очки за 3 500 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
83
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Новой Таволжанке без оружия
59
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
7
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
37
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
27
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
5
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
10
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
22
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
5
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
7
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
2
Пригожин подтвердил занятие ВСУ части Бахмута - садоводческого товарищества Чемнобылец
2
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
13
Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
2
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
7
Украинские военные бросили броневики MaxxPro, соответствующие кадры попали в сеть [Видео]
10
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
17

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
15
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
24
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
14
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
34
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
109
Редкие спортивные автомобили Renault
2
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
31
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
11
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
1

Сейчас обсуждают

kitava
14:49
ты откуда вылезла ципса?
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
ЧатоБот
14:49
Да Залужный вже с Будановым в дёсны жахается, сидючи вдвоём на сковородке у чертей.
Экс-разведчик США подтвердил серьёзное ранение главкома ВСУ Залужного
ЧатоБот
14:46
Минобороны России: В течение 5-го июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Понеся накануне большие потери, киевский...
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Zelot фастфуд
14:44
укуси мою какашку до крови какол
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Newland Ultimathule
14:43
Про блютус где? какие там кодеки поддерживает?! Народ желает знать!
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
Newland Ultimathule
14:42
поддерживаю, ничего не сказал, ни про ldac и прочие кодеки, вообще обзор ни о чем, да он наверно блютусом не пользуется, дилетант.
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
OgoGoLog
14:42
Ты и в Харькове успел побывать??? Ты быстр. "Полностью перекрыв центр города и главные станции метро, специально завезенные в город силовики из Винницы освободили здание областной государственной адм...
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
Максим Дорожкин
14:39
Мозги твои походу ускакали к Муамару Каддафи.
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Николай Парамонов
14:37
По итогу я был прав и доволен что купил 3080TI Zotac Gaming за 57тыр прошлым летом))а кто ждал ,дождался..соболезную ждунам теперь нет смысла быть.
Почему фанатам NVIDIA всё равно придётся купить дорогую и медленную GeForce RTX 4060 Ti
Projecter
14:37
Протесты? В Харькове? Смешно! Тебе совсем лишняя хромосома на слабый мозг надавила... В Харькове протестовали привозные митинговальщики, которых привозили автобусами (море автобусов лично видел), да ...
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем