Компания завершила переход на кремний Apple для всей линейки Mac, хотя и примерно на полгода позже, чем планировалось изначально.

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Наконец-то Apple дала Mac Pro новую жизнь, установив в них свои собственные чипы. Многие эксперты ожидали, что Apple прекратит выпуск Mac Studio, чтобы он не конкурировал с Mac Pro, но компания поступила наоборот: выпустила два одинаковых по характеристикам компьютера на базе процессора M2 Ultra. Основными отличиями являются расширение PCIe и большее количество портов, предлагаемые в Mac Pro. Но он по-прежнему ограничен всего 192 ГБ оперативной памяти, что значительно меньше ограничения в 1,5 ТБ, установленного для модели на базе Intel. Apple также анонсировала 15-дюймовый MacBook Air с процессором M2.

В целом, анонс Apple не стал неожиданностью, так как точные характеристики M2 Ultra были обнародованы совсем недавно, а слухи о 15-дюймовом MacBook Air ходили давно. M2 Ultra имеет 24 ядра CPU, 76-ядерный GPU и поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти. Эти характеристики в два раза превосходят M2 Max, поскольку это всего лишь два объединенных чипа. M1 Ultra предлагал 20 ядер CPU и 60 ядер GPU. Apple утверждает, что в целом процессор версии M2 на 20% быстрее своего предшественника в macOS, а графический процессор - на 30%. Apple также заявила, что новая модель в три раза мощнее предыдущей версии на базе Intel Xeon, а интегрированный графический процессор в 7 раз быстрее, чем видеокарта от компании Radeon. Mac Studio будет предлагаться также с M2 Ultra.

Характеристики процессора M2 Ultra.

Поскольку это башенный ПК, внешний вид которого не изменился по сравнению с предыдущим, значительным преимуществом Pro перед Studio является увеличенное количество портов и слотов. Внутри он предлагает 6 слотов PCIe 4.0 с удвоенной пропускной способностью по сравнению со слотами PCIe 3.0 предыдущей модели. Сзади находятся шесть портов Thunderbolt, еще два находятся в верхней части устройства. Он поддерживает шесть мониторов Pro Display XDR и может обрабатывать 22 потока 8x ProRes в режиме реального времени.

Стоимость нового Pro начинается с 6 999 долларов, что на 1 000 долларов дороже, чем версия Intel. 192 ГБ памяти, вероятно, будут самым большим недостатком при использовании нового Pro, поскольку это значительное сокращение общего объема памяти для этой модели. Это вызвано переходом на кремний Apple с памятью, встроенной в SoC, и не подлежащей обновлению.

15-дюймовый M2 Air имеет максимальный объем памяти 24 ГБ и, как и ожидалось, ванильный чип M2.

Apple также анонсировала 15-дюймовый MacBook Pro, который, по ее словам, является самым тонким и мощным 15-дюймовым ноутбуком на рынке. Он оснащен обычным чипом M2, который был в 13-дюймовой версии (на самом деле 13,6 дюйма) с прошлого года. По сути, это тоже устройство, только с большим экраном. Apple заявляет, что он обеспечивает до 18 часов автономной работы, как и у текущей 13-дюймовой модели. Максимальная яркость дисплея также одинакова и составляет 500 нит. Однако, поскольку это безвентиляторный дизайн, он будет немного отличаться от других ноутбуков этой категории. Его толщина составляет всего 11,5 мм, а вес — 1,5 кг. Его цена начинается с 1299 долларов, а стоимость 13-дюймовой модели снижается на 100 долларов до 1099 долларов.

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