Длина струи водяного пара превышает 9600 км.

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По мере того, как мы узнаем все больше о внешней части Солнечной системы, ученые пересматривают свои представления о спутниках. Когда-то их считали высушенными морозом пустошами, теперь они полагают, что большинство крупных спутников вокруг таких планет, как Сатурн и Юпитер, могут иметь подповерхностные океаны. Почти 20 лет назад зонд НАСА «Кассини» обнаружил водяные гейзеры на Энцелада (спутнике Сатурна), а теперь космический телескоп "Джеймс Уэбб" наблюдая за влажным спутником Сатурна, обнаружил огромный водяной столб высотой более 9 600 км.

Энцелад диаметром 500 км составляет всего 4% от размера Земли. Он слишком мал, чтобы удерживать хоть какое-то внутреннее тепло, но гравитационное притяжение Сатурна производит то, что известно как приливное нагревание. Благодаря этому под ледяной поверхностью луны сохраняется жидкая вода. Как мы узнали от «Кассини», ледяной панцирь спутника трескается и раскалывается, образуя расщелины, известные как "тигровые полосы". Именно через эти расщелины выходят струи воды.

Больше информации об Энцеладе собрать не получилось, потому что НАСА завершило миссию «Кассини» несколько лет назад. Космический телескоп "ДжеймсаУэбб" является первым инструментом, который позволил астрономам наблюдать за далекими спутниками с большого расстояния. Когда "Уэбб" обратил свое внимание на Энцелад, он обнаружил огромный водяной столб. Ведущий автор исследования был шокирован, когда обнаружил водяной гейзер, который в двадцать раз больше самого спутника.

Изображение Сатурна и Энцелада.

Поскольку Энцелад вращается вокруг Сатурна, под действием гравитации в космос выбрасывается гораздо больше воды, чем предполагали раньше. Новый анализ "Уэбба" показывает, что каждую секунду в космос выбрасывается 360 литров водяного пара. Этого достаточно, чтобы заполнить бассейн олимпийских размеров за несколько часов. Энцелад вращается вокруг Сатурна, совершая полный оборот всего за 33 часа. Во время полета вокруг газового гиганта выделяется так много воды, что образуется водяное кольцо, которое подпитывает уменьшающиеся кольца Сатурна.

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Инфракрасные приборы "Уэбба" делают его идеальным для такого рода наблюдений, и команда надеется, что он расскажет гораздо больше об Энцеладе. Прибор NIRSpec на "Уэббе" может помочь ученым оценить глубину спутникового океана и толщину ледяной корки. Это может дать информацию о том, к чему надо будет готовиться астронавтам в будущем при полете на Энцелад. Несмотря на отсутствие четких планов новой миссии к Сатурну или его лунам, Лаборатория реактивного движения НАСА недавно начала работу над змееподобным роботом, предназначенным для работы в мире, подобном Энцеладу.