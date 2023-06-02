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Палеонтологи обнаружили кладбище древних родственников слонов возрастом почти 6 миллионов лет

Древнее «кладбище слонов», битком набитое массивными костями, было обнаружено вдоль того места, где когда-то была доисторическая река в северной Флориде.
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На территории штата Флорида археологи обнаружили уникальное место захоронения древних слонов, которые жили на территории Северной Америки почти 6 миллионов лет назад. Это одно из самых старых и богатых кладбищ слонов в мире, которое может раскрыть многие секреты их эволюции, поведения и взаимодействия с окружающей средой.

Слоны, найденные во Флориде, принадлежат к вымершему семейству гомфотериев (Gomphotheriidae), которые были близкими родственниками современных слонов и мамонтов. Гомфотерии появились в Африке около 22 миллионов лет назад и распространились по всему миру, достигнув Северной Америки около 16 миллионов лет назад. Они отличались от современных слонов размером (были меньше), формой черепа (был более плоским) и структурой бивней (были четыре, два верхних и два нижних).

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Гомфотерии вымерли около 3 миллионов лет назад в Северной Америке, но продолжали обитать в других частях мира до конца плейстоцена (около 10 тысяч лет назад). Причины их исчезновения не до конца известны, но считается, что на них повлияли климатические изменения, конкуренция с другими травоядными животными и охота со стороны человека.

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Кладбище гомфотериев было обнаружено случайно в 2015 году, когда два любителя фоссилий нашли несколько костей на берегу реки Пис-Ривер в округе Харди во Флориде. Они сообщили о своей находке местному музею природы и науки (Florida Museum of Natural History), который организовал археологическую экспедицию на место.

За шесть лет работы археологи раскопали более 50 скелетов гомфотериев разного возраста и пола, а также кости других животных, таких как ленивцы, бизоны, кабаны, олени, черепахи и аллигаторы. Всего было извлечено более 7000 фрагментов костей, которые датированы от 5.5 до 6.5 миллионов лет назад.

Почему это кладбище такое особенное?

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Кладбище гомфотериев во Флориде является одним из самых старых и "богатых" в мире. По словам главного исследователя проекта, профессора Ричарда Халберта, это “единственное место в Северной Америке, где можно найти такое количество и разнообразие костей гомфотериев из одного и того же временного периода”.

Кроме того, это кладбище может дать уникальную информацию о жизни и смерти этих древних слонов, а также об их взаимодействии с окружающей средой и другими видами. Например, археологи обнаружили следы укусов аллигаторов и хищных млекопитающих на некоторых костях, что свидетельствует о том, что гомфотерии подвергались атакам этих животных. Также были найдены признаки того, что гомфотерии питались разными видами растений, в том числе водными и болотными.

Три вымерших вида Гомфотериевых: G.simpliicidens вверху слева; G.productum вверху справа; и G.calvertense внизу.

Археологи предполагают, что кладбище гомфотериев могло образоваться в результате нескольких событий, связанных с изменением климата и уровня моря. Во-первых, около 6 миллионов лет назад Северная Америка переживала период сухости и засухи, который привел к уменьшению количества воды и растительности. Во-вторых, около 5.5 миллионов лет назад произошло событие, называемое затоплением Средиземноморья, до этого Средиземное море было отрезано от Атлантического океана и высохло, а затем снова было залито водой. Это событие повлияло на глобальный уровень моря и климат, вызвав резкие колебания температуры и осадков.

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В результате этих изменений гомфотерии стали собираться возле рек и озер, где они могли найти воду и пищу. Однако эти места также были опасными для них, так как они привлекали хищников и конкурентов. Кроме того, реки и озера могли переполняться или высыхать в зависимости от погоды, что создавало условия для застревания или утопления гомфотериев. Таким образом, за долгий период времени на берегу реки Пис-Ривер накопилось большое количество костей гомфотериев, которые сохранились благодаря особенностям почвы и воды.

Место раскопок, где были обнаружены останки гомфотериев. 

Археологи продолжают изучать кости гомфотериев из кладбища во Флориде, используя различные методы анализа, такие как изотопное, генетическое и морфологическое. Они надеются получить больше информации о происхождении, эволюции, поведении и экологии этих древних слонов, а также о том, как они адаптировались к изменениям климата и среды обитания. Также они планируют сравнить кости гомфотериев из Флориды с костями из других мест нахождения в Северной Америке и других континентах, чтобы выявить различия и сходства между разными популяциями и видами гомфотериев.

Кладбище гомфотериев во Флориде является уникальным свидетельством древней истории Северной Америки и мира. Оно позволяет узнать больше о животных, которые были одними из первых обитателей этого континента, и о том, как они приспосабливались к изменяющимся условиям жизни. Это также дает возможность оценить влияние человека на вымирание этих животных и на сохранение их наследия для будущих поколений.

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Теги

эволюция палеонтология флорида гомфотерии древние слоны северная америка
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