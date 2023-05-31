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НАСА потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity за неделю до исторического 50-го полета
До сих пор марсианский вертолет жил на красной планете счастливой жизнью, но это не могло продолжаться вечно.
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Марсианский вертолет НАСА недавно преодолел знаменательную веху, совершив 50-й полет на Красной планете. Но все прошло далеко не гладко. Лаборатория реактивного движения (JPL) сообщила, что низкий уровень мощности и сложная местность привели к тому, что Ingenuity отключился на несколько дней после своего 49-го полета. Затем НАСА восстановило связь с вертолетом и все таки подняла его в марсианское небо.

Стоит отметить, что инженеры JPL построили вертолет из стандартных компонентов, а не из прочных материалов космической закалки, которые использовались в марсоходе Perseverance. Предполагалось, что Ingenuity совершит всего несколько демонстрационных полетов, но он зарекомендовал себя как бесценный инструмент для исследования Марса в ходе более чем 50 полетов. Пока Perseverance пробирается вверх по дельте древней реки в кратере Джезеро, Ingenuity помогает составить карту узких каналов, пересекающих это древнее плато.

После двух земных лет на Марсе батареи Ingenuity, работающие по технологии ConsumeRFade, уже не держат достаточно энергии, а солнечные панели покрылись пылью. Падение уровня мощности начало сказываться на работе миссии на 755-й марсианский день (Sol 755). Именно тогда вертолет не вышел на связь с марсоходом Perseverance. Команда не запаниковала, потому что Ingenuity начал себя странно вести после пережитой марсианской зимы на 685-й сол.

Прошло много дней и после неоднократных попыток связаться с вертолетом он, наконец, отправил радиоподтверждение в 9:44 по среднему местному солнечному времени на 761 сол. Они предположили, что проблемы Ingenuity были усугублены расположением радиостанции марсохода Perseverance. Этот радиопередатчик почему-то находится в нижней части марсохода и двух "роботов" разделял горный хребет. Perseverance начал приближаться к Ingenuity, чтобы улучшить связь, но они рисковали оказаться слишком близко к вертолету. НАСА поддерживает 45-метровую бесполетную зону вокруг Perseverance, чтобы исключить риск столкновения.

На этой карте показано местоположение марсохода и вертолета, до 50 полета. Вертолет показан зеленой точкой. Марсоход показан красной точкой в местах, где связь с вертолетом была оборвана. Затем марсоход переместился и его обозначили желтой точкой в ближайшей к вертолету точке до выполнения 50 полета.

Когда Perseverance начал приближаться к вертолету, команда решила передать протокол полета. Несмотря на то, что после недели молчания статус Ingenuity не был известен, команда сделала ставку на бортовые предполетные проверки вертолета, чтобы убедиться, что он способен летать. Конечно же, Ingenuity проснулся и совершил свой 50-й полет, достигнув рекордной высоты 18 метров и преодолев расстояние в 300 метров, прежде чем приземлился.

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Руководитель проекта JPL Трэвис Браун сообщил, что команда испытала облегчение, когда Ingenuity вернулся к жизни. Марсианское лето только начинается, но JPL ожидает, что связь с Ingenuity будет оставаться неустойчивой. Специалистам придется делать дополнительные расчеты, когда вертолет будет "засыпать" и не будет реагировать на команды.

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#nasa #наса #ingenuity #марсианский вертолет ingenuity
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