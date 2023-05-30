Результатом станет самая чистая проводка кабелей питания в системном блоке, которую только можно себе представить.

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Сборщики компьютеров давно жалуются на трудности со скрытием кабелей внутри системных блоков. Хотя многие производители корпусов упростили этот процесс с помощью закрытого отделения для блока питания и крошечных отверстий для протягивания кабелей к материнской плате, мало что было сделано для скрытия самой заметной детали в системном блоке, а именно видеокарты в центре системного блока. Поскольку для современных и мощных моделей сейчас требуется несколько громоздких кабелей питания, это может потенциально испортить аккуратный внешний вид, которого так добиваются многие сборщики ПК.

Asus представила новый оригинальный способ решения этой проблемы, который связан с ее недавними концептуальными материнскими платами, оснащенными разъемами на задней панели. На этот раз Asus поместила разъемы питания видеокарты на заднюю часть материнской платы. В результате получился чистый внешний вид, который может стать популярным в "безкабельных компьютерах".

Суть проекта интересна, поскольку Asus переосмыслила энергоподключение компьютерных комплектующих. Хотя ранее компания демонстрировала материнские платы с обычными портами, перенесенными на заднюю панель, этот новый прототип имеет новые порты и для подключения к ним требуется специальная видеокарта. Во-первых, разъемы питания видеокарты были перемещены на заднюю часть материнской платы вместе с SATA. К ним относятся три 8-контактных разъема питания и слот 12VHPWR, который использует Nvidia. На передней панели материнской платы, справа от слота PCIe x16, куда подключается видеокарта, есть дополнительный слот для питания графического процессора. Wccftech сообщает, что эта концепция может обеспечить до 600 Вт для совместимой видеокарты.

Видеокарта с экспериментальным разъемом вставляется в новый порт на материнской плате и получает питание от разъемов на задней панели.

В результате появилась экспериментальная видеокарта с двумя разъемами: традиционным разъемом PCIe и вторым разъемом для подачи питания. Asus не сообщила, какой графический процессор использовался для этой демонстрации, добавив лишь, что это карта 40-й серии. Если это станет реальностью, вам нужно будет купить материнскую плату и видеокарту у Asus, а также совместимый корпус. Компания заявляет, что предложит эти продукты потребителям в конце этого года. Ранее компания выпустила материнскую плату со всеми разъемами на задней панели, но она была доступна только в Китае.

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Это, безусловно, интересная идея, и будет любопытно посмотреть, присоединятся ли другие компании к Asus, чтобы таким образом избавить пользователей от головной боли с кабелями питания. MSI и Gigabyte уже демонстрировали аналогичные концепции материнских плат и корпусов, но Asus первой включила собственную видеокарту и материнскую плату для создания чистого внешнего вида.