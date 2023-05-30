Видеокарта в коробке теоретически может превратить ультрапортативный ноутбук в мощный игровой центр.

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Внешние видеокарты покупают в основном владельцы тонких и легких ноутбуков. Такая продукция является лучшим решением для тех, кто находится в дороге и хочет насладиться компьютерными играми, но все же мы редко слышим о них в реальном мире. Хоть они так и не получили широкого распространения, но это не помешало Gigabyte выпустить действительно высококлассный экземпляр - Aorus RTX 4090. Это флагманская RTX 4090 с жидкостным охлаждением, которая подключается к ПК с помощью Thunderbolt и выполняет функции хаба ввода/вывода. В предыдущие годы компания предлагала несколько версий этой «игровой коробки», а теперь обновила ее до нового поколения графических процессоров Nvidia Ada Lovelace.

«Игровая коробка» или Gaming Box включает в себя вышеупомянутую видеокарту Aorus и жидкостный кулер AIO, спрятанные внутри корпуса размером с обувную коробку. Поскольку сейчас 2023 год и это Gigabyte, коробка имеет RGB-подсветку, но выглядит она со вкусом, поскольку на передней панели есть только логотип Aorus. Предыдущие версии имели подсветку, которая находилась за сетчатыми боковые панелями. Коробка имеет размеры 30 см в длину, 19 см в высоту и 17 см в ширину. По понятным причинам она теперь заметно больше, чем предыдущие модели Gaming Box. Например, раньше предлагалась «игровая коробка» с AMD RX 580, которая была примерно вдвое меньше. Тем не менее, для коробки, содержащей огнедышащий графический процессор и блок питания, она имеет разумные размеры.

Кулер Gigabyte Waterforce должен обеспечивать прохладу и тишину.

"Звездой шоу" является жидкостный кулер «все в одном», прикрепленный к 4090. Он имеет прочную медную опорную пластину, которая закрывает графический процессор, VRM и MOSFETы. Над ней расположен 240-мм радиатор с двумя 120-мм вентиляторами, которые отводят тепло вверх и за пределы корпуса. Gigabyte описывает вентиляторы как «бесшумные» и поскольку видеокарты Nvidia почти всегда тихие, можно предположить, что вариант с жидкостным охлаждением будет абсолютно бесшумным. Компания утверждает, что для контура охлаждения используются трубки FEP, известные своей способностью не впитывать жидкость, что должно продлить срок службы замкнутой системы.

Разъем питания на задней панели корпуса подключается к стандартной розетке, так что вы можете не беспокоиться об использовании питания от ноутбука. Также есть порт Thunderbolt 3, Ethernet, два порта USB 3.2 Gen 1, три порта DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1. На передней части коробки находится единственный порт USB USB 3.2 Type-C. Видеокарта подключается к ноутбуку через порт Thunderbolt, обеспечивающий скорость 40 Гбит/с. Хотя этот интерфейс используется в игровых приставках Gigabyte уже несколько лет, он имеет такую же пропускную способность, что и Thunderbolt 4, поэтому кажется, что он должен работать нормально, немного сокращая расходы. Один из USB-портов на задней панели также обеспечивает быструю зарядку ноутбука.

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Говоря о стоимости, Gigabyte не говорит, во сколько вам обойдется эта «игровая коробка», но поскольку это видеокарта стоимостью 1700 долларов, не стоит удивляться тому, что она будет стоить около 2500 долларов. Это большая сумма, но если вы хотите поиграть во все новые игры AAA-уровня на тонком и легком ноутбуке, у вас не так много других вариантов - если только вы не рассматриваете GeForce Now, который предоставит вам RTX 4080 для игр с частотой 120 Гц и разрешением 4K за 20 долларов в месяц.