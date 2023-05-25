Это мобильный чип, производительность которого составляет примерно 50 % от настольного Intel Core i5-13500.

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Ранее сообщалось, что Intel откажется от буквы «i» в названии своего процессора, начиная с Meteor Lake. Вместо того чтобы обозначать процессоры как Core i3 или Core i5, компания будет называть их Core Ultra, а затем цифрой. Это не только маркетинговый ход, таким образом Intel обозначит первый «дезагрегированный» чип компании, в котором вместо монолитной конструкции используются различные плитки. Но не это самое важное в названии процессоров, пользователи привыкли, что определенный процессор относится к определенному семейству, например 11600K, 12700K, 13900K и т. д. Как бы то ни было, в сети появился новый процессор Intel с новой схемой наименования, и теперь известно, что Intel будет использовать большую часть предыдущей схемы наименования, поскольку он называется Core Ultra 7.

Новый чип был обнаружен в онлайн-базе данных бенчмарка PugetBench Lightroom пользователем с подходящим именем Benchleaks. В нем говорится, что тест проводился на процессоре Intel Core Ultra 7 1003H, также обозначенном как Meteor Lake. К сожалению, нет никаких спецификаций, которые могли бы раскрыть его конфигурацию ядра или тактовые частоты. Интересно, что это тот же самый фирменный процессор, который уже появлялся ранее, только с цифрой 7 вместо 5. Оба чипа называются Intel Core Ultra 5/7 1003H. Таким образом, настоящая загадка заключается в этих цифрах в конце и в том, почему они появляются на двух чипах из разных уровней в стеке продуктов. Неясно, что означает 1003H, кроме того, что это мобильный процессор, на что указывает буква H.

Процессор Meteor Lake получил 534,5 балла в тесте Lightroom, что довольно мало для современного процессора. Для сравнения, четырехъядерный восьмипоточный процессор Core i7-8665U имеет результат 502 балла, и это процессор, выпущенный Intel в эпоху 14-нм техпроцесса. Примечательно, что это уже второй неутешительный тест для Meteor Lake, первый появился в апреле. Однако, поскольку оба чипа, вероятно, являются очень ранними инженерными образцами, мы пока не будем придавать этим результатам большого значения. До выхода Meteor Lake еще много месяцев, поэтому ранние предварительные тесты мало что нам скажут.

В Meteor Lake будут использоваться три различных производственных узла, в которых будут сочетаться технологии Intel и TSMC.

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Несмотря на неутешительные результаты тестов, по крайней мере обнадеживает тот факт, что Meteor Lake существует в реальном мире, а не только на бумаге. Даже если он предназначен только для мобильных устройств, это все равно переломный продукт для Intel, поскольку он представляет собой переход с 10-нм на 7-нм и переход компании к архитектуре, основанной на плитках. Новая архитектура также предложит множество новых функций, включая базовую плитку L4, встроенный VPU, новые ядра с низким энергопотреблением и новый сокет LGA 1851 с поддержкой только DDR5. Ожидается, что Meteor Lake будет представлен во второй половине 2023 года, инсайдеры сообщают про сентябрь/октябрь.