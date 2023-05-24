LiDAR помог археологам обнаружить более 400 взаимосвязанных городов.

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Археологи провели последние восемь лет, изучая территорию северной Гватемалы с помощью технологии "лидар", и их результаты перевернули давно устоявшиеся представления об истории майя. В джунглях этого региона расположено более 400 городов, и все они соединены сетью дорог, которую ученые назвали «первой системой автострад».

Исследование джунглей началось в далеком 2015 году. Археологи, специализирующиеся на истории майя, начали использовать лидар — радар, использующий световой импульс в виде лазерного луча — чтобы «видеть» сквозь густую листву Гватемалы. Излучая миллионы инфракрасных волн от земли, археологи составили трехмерную карту Эль-Мирадора, крупного поселения майя. Команда разделила эту карту на слои, состоящие в основном из деревьев сейба и саподиллы, каждый из которых можно было отодвинуть, чтобы показать, что находится под ним. Это позволило обнаружить множество дорог, которые объединялись в древнюю "супермагистраль". Воодушевленные своими успехами, археологи продолжили работу.

Лидарные карты, на которых видны структуры, скрытые густыми джунглями Гватемалы.

Их упорство вознаградилось революционным открытием: 417 городов, богатых церемониальными площадками, сельскохозяйственными структурами и даже гидравлическими системами, связаны друг с другом 170 км супермагистралей. Эти дороги не только шире, чем 10-полосные современные шоссе (отсюда и название "супер"), но и приподняты над землей благодаря технологии смешивания грязи, известняка и карьерного камня, которая, как считается, сыграла свою роль в строительстве пирамид. Они также покрыты слоем белой штукатурки, которая, по мнению исследователей, могла помочь супермагистралям отражать лунный свет для дополнительной видимости ночью. Хотя считается, что майя не использовали домашний скот или колесные транспортные средства для передвижения, предполагается, что они путешествовали по этим дорогам пешком.

«Это первая в мире система супермагистралей, которая у нас есть», — сказал CNN ведущий автор исследования Ричард Хансен. «Что удивительно в (дорогах), так это то, что они объединяют все эти города вместе, как паутина… которая образует одно из самых ранних и первых государственных обществ в Западном полушарии».

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Находки археологов опровергают давно укоренившееся представление о том, что майя были простыми охотниками-собирателями или странниками - мнение, основанное на тех немногих артефактах, которые были получены в результате традиционных методов раскопок. Напротив, люди, которые жили в городах 1 800 - 3 100 лет назад, похоже, создали свою собственную сложную инфраструктуру, общество, экономику и политические системы. В настоящее время известно, что в недавно открытых городах было около 900 поселений. Среди наиболее впечатляющих сооружений — водохранилища, дамбы, пирамиды и даже площадки для игры в мяч, что способствует растущему пониманию археологами тенденции древних людей создавать отдельные зоны для работы, сна и отдыха.