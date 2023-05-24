Проект, известный как «Знак в космосе», поставит перед учеными и широкой общественностью задачу расшифровать сигнал, чтобы установить контакт с виртуальным инопланетянином.

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Многие ученые предполагают, что из-за огромных размеров Вселенной мы вряд ли одиноки, но что произойдет, если инопланетяне действительно выйдут на связь? Специалисты из Института SETI и Европейского космического агентства (ESA) пытаются приготовиться к такому повороту событий. Ученые, астрономы и радисты разработали симуляцию того, как возможно будет выглядеть первый контакт. В рамках проекта, известного как "A Sign in Space" (Знак в космосе), ученым и широкой публике будет предложено расшифровать сигнал, чтобы установить контакт с виртуальными инопланетянами.

Проект начнется 24 мая, когда марсианский орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter направит сигнал на Землю. Это зашифрованное сообщение было создано Даниэлой де Паулис, художницей и радисткой, работающей в институте SETI и обсерватории Грин-Бэнк. Совместно с международной командой де Паулис создала нечто совершенно инопланетное, что будет принято тремя различными радиотелескопами: телескопом SETI Allen Telescope Array, телескопом Green Bank Telescope (вверху) и радиоастрономической станцией Medicina в Италии.

Сигналу потребуется 16 минут, чтобы добраться до Земли после его передачи. Конечно, любое реальное сообщение от внеземной цивилизации шло бы намного дольше — сигналу требуются годы, чтобы достичь даже ближайших звезд. Команда надеется совместными усилиями расшифровать послание. Авторы проекта считают, что это отличная возможность для объединения всего человечества с целью решения важной проблемы.





В этом проекте смогут принять участие все желающие, люди будут соревноваться, кто сможет первым расшифровать сообщение. Передача и прием сигнала будут транслироваться в прямом эфире на YouTube вместе с комментариями авторов проекта. Все полученные данные будут храниться в децентрализованной сети хранения FIlecoin. А те, кто хочет совместно расшифровать сигнал, могут присоединиться к чату Discord, организованному SETI. На веб-сайте проекта есть форма для подачи заявки для тех, кто считает, что разгадал код.

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"Знак в космосе" может стать интересной симуляцией, но стоит учесть, что этот сигнал все же создал человеческий разум. Никто не знает, как бы выглядело действительно инопланетное сообщение. Смогли бы мы вообще распознать его как сообщение? Если да, то сможем ли мы расшифровать его, и будет ли оно иметь хоть какой-то смысл? "Знак в космосе" не может ответить на эти вопросы, но мы по крайней мере, убедимся, что люди думают над этой проблемой до того, как инопланетяне по-настоящему попытаются связаться.