В новом Zbox Pico используются новая технология для охлаждения процессора Intel Core i3.

реклама

В конце 2022 года мы сообщали о новой и, казалось бы, революционной технологии охлаждения под названием AirJet. В ней используется твердотельная конструкцая с вибрирующими мембранами для перемещения воздуха внутрь и наружу системы вместо пассивного радиатора или вращающегося вентилятора, теоретически предлагая лучшее из двух миров охлаждения. Наконец-то AirJet появился в мини-ПК от Zotac, что делает ее первой компанией в мире, предлагающей этот тип охлаждения для ПК. Имейте в виду, что это крошечный ПК с крошечным кулером, поэтому в ближайшее время он не заменит AIO на вашем процессоре за 500 долларов. Но в будущем эта новая технология вполне может прижиться в небольших ПК, планшетах и, возможно, даже в ноутбуках.

Первым компьютером с охлаждением AirJet стал Zotac Xbox Pico PI430AJ. Да, это наверно слишком громкое название для очень маленького компьютера. Этот крошечный черный ящик умещается на ладони и использует два кулера AirJet для охлаждения процессора. Этот процессор не мощный; в конце концов, эти маленькие компьютеры в основном используются для простых мультимедийных задач, цифровых вывесок и тому подобного. Однако предыдущий безвентиляторный мини-ПК Zotac имел более медленный процессор Celeron, а охлаждение представляло собой простой ребристый радиатор, и даже этого было недостаточно для снижения температуры. По данным The Verge, компания смогла обновить модель 2023 года до процессора Core i3 только благодаря AirJet, который может рассеивать 10 Вт тепла.

AirJets установлены сверху медного распределителя тепла и выпускают горячий воздух через заднюю часть устройства.

Здесь охлаждается процессор небольшого размера: Intel Core i3-N300 из семейства Alder Lake. Это процессор мощностью 7 Вт с восемью ядрами, работающий на частоте 800 МГц. Помимо этого процесса, в мини-ПК Zotac установлено 8 ГБ памяти LPDDR5, слот M2. и множество портов USB. Но, как и в других наборах "собери сам", вам нужно будет докупить накопитель. Более подробная информация будет представлена на выставке Computex на следующей неделе, но цена известна уже сейчас - 499 долларов.

The Verge проверил две модели Zotac в стресс-тесте Furmark с AirJet и без него. Та, что без AirJet, выдавала всего 1 кадр в секунду, в то время как система с AirJet смогла достичь 10 кадров в секунду, так что это довольно большая разница. Не стоит ожидать, что AirJet в ближайшее время будет охлаждать Core i9, но для крошечных устройств AirJet вполне годится.

Компания пока никому не давала заглянуть внутрь своего AirJet, но на этой иллюстрации показаны вибрирующие мембраны внутри.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Генеральный директор компании AirJet утверждает, что сила всасывания струи настолько велика, что она может охлаждать даже Steam Deck мощностью 15 Вт, хотя демонстрации этой силы пока нету. Также похоже, что производитель AirJet — компания Frore Systems — улучшила свои кулеры. В прошлый раз, когда мы рассматривали их, мы отметили, что AirJet Mini может рассеивать 5,25 Вт тепла, но теперь компания заявляет о 10 Вт для Mini. Более крупная версия Pro теоретически также могла рассеивать мощность 10 Вт, так что, возможно, была проведена оптимизация технологии. В любом случае, новая технология имеет большой потенциал охлаждения для небольших устройств и, возможно, когда-нибудь появится в ноутбуках.