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Fantoci За пост начислено вознаграждение
Представлен мини-ноутбук за 200 долларов, который работает под управлением MS-DOS и Intel 8088
Если вы увлекаетесь старыми играми под DOS, этот мини-ноутбук будет хорошим приобретением.
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Этот миниатюрный ноутбук размером с книгу похож на древнюю реликвию, обнаруженную археологами. Он работает только под управлением DOS или очень ранними версиями Windows и имеет очень скромные характеристики. Но он может подойти вам, если вы увлекаетесь ретро-играми. Он был создан как дань уважения оригинальному IBM PC, поэтому, если вы увлекались компьютерами в конце 70-х и начале 80-х годов, вы, возможно, захотите купить его, чтобы вспомнить былые времена и поиграть в любимые игры.

Гонконгская компания Xinrui представила портативный компьютер под названием Book 8088 с системой DOS. Его название частично раскрывает его древние внутренности. Процессор — легендарный Intel 8088, дебютировавший в 1979 году и работающий на частоте всего 4,77 МГц. Также имеется возможность добавить математический сопроцессор 8087, если вы хотите более мощный аппарат. Ноутбук имеет 640 КБ оперативной памяти, графическую карту IBM CGA и 16-цветный дисплей 640x200. Для хранения данных используется компактная флэш-карта емкостью 512 МБ, а также порт USB. Он поддерживает как DOS 6.22, так и Windows 3.0 1990 года, если вам нужен графический интерфейс, а не только командная строка.

Этот мини-ноутбук позволит вам заново поиграть в старые игры без какой-либо эмуляции. 

Производитель также предлагает дополнительный звуковой модуль OPL3, который работает на чипе Yamaha и является той же микросхемой, что и в Sound Blaster 2.0. Также имеется дополнительный разъем для карты расширения ISA для трех дополнительных модулей. Вы можете выбрать, какие из них вы хотите включить, но они немного повысят цену, подняв ее с $200 до примерно $275.

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Если вы увлекаетесь ретро-компьютерами, то этот компьютер покажется вам интересным вариантом запустить старое программное обеспечение так, как оно было задумано изначально. Вам не придется возиться с эмуляцией, и при переводе ничего не потеряется. Скорее всего его можно будет запускать только дома, так как неизвестно, есть ли у него вообще батарея. Он собирается в Китае, так что найти его можно будет на AliExpress или других китайских интернет-магазинах.

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#старые игры #book 8088 #intel 8088 #ms-dos #xinrui #мини-ноутбук
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Представлен мини-ноутбук за 200 долларов, который работает под управлением MS-DOS и Intel 8088
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