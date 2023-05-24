Взрослые косатки начали обучать свое потомство, как правильно это делать.

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Стая косаток потопила уже три лодки у берегов Европы. Ученые пытаются разобраться, почему они это делают и выдвинули на данный момент несколько версий. В настоящее время считается, что такое поведение могло начаться после того, как травмированная косатка напала на лодку в «критический момент агонии», сообщает Live Science. Они также заметили, что такое поведение начало распространяться внутри стаи благодаря социальному обучению у китообразных.

Косатки, которых также называют китами-убийцами, обычно не нападают на лодки и людей. Первые подобные инциденты произошли в мае 2020 года. Ученые, изучающие эти инциденты, считают, что первый случай был вызван какими-то мучениями, которые испытывала косатка. Затем последовали и другие нападения на парусные лодки и другие суда в океане.

По словам одного из авторов исследования, большинство столкновений заканчиваются относительно безвредно. С того первого случая в 2020 году было зарегистрировано более 500 нападений, но только три инцидента привели к затоплению кораблей. Тем не менее агрессивное поведение косаток вызывает опасения у команда ученых по поводу того, как будут развиваться события в будущем. Хотя они не уверены на 100 процентов, что подобные нападения начались с того случая в 2020 году, теперь точно ясно, что косатки нападают целенаправленно.

Стая косаток в океане.

Эксперты, участвовавшие в изучении инцидентов, говорят, что первое нападение произошло после того, как косатка по имени Белая Глэдис столкнулась с лодкой и перевернула ее, которое повлияло на обычное поведение млекопитающего. А поскольку косатки являются социальными животными, такое поведение начало распространяться среди стаи, что привело к недавнему инциденту, когда три косатки напали на маленькую лодку и в конце концов потопили ее.

Что еще более сбивает с толку, так это то, что все косатки направлялись к "рулю" лодки и кусали, сгибали или ломали его. Вряд ли такое поведение можно назвать защитным, но если это продолжится, то ещё много лодок будут перевернуты и сломаны, а также сами косатки получат травмы, вызванные столкновением с этими судами.

Вполне возможно, что смерть четырех косаток, погибших после первой атаки лодки в 2020 году, может быть каким-то образом связана с этими инцидентами. Ученые до сих пор не могут понять, являются ли действия косаток игривыми или они активно проявляют агрессию, но стоит учесть, что косатки обычно ведут себя нейтрально по отношению к парусным лодкам.

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