Вместо обычного маленького дисплея, вам будет доступен огромный виртуальный.

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Большие мониторы на данный момент доступны только персональным компьютерам, а большинство дисплеев ноутбуков имеют диагональ от 13 до 17 дюймов. Такая маленькая площадь экрана может сделать даже простые задачи излишне утомительными, но у стартапа под названием Sightful возможно есть решение. Компания готовит к выпуску устройство под названием Spacetop. Он выглядит как ноутбук, но вместо экрана вы получаете очки дополненной реальности, которые позволяют увидеть 100-дюймовый виртуальный рабочий стол.

Компания Sightful была основана бывшими сотрудниками Magic Leap. Возможно, вы не знаете Magic Leap, но это был разрекламированный AR-стартап, обещавший новую эру носимых компьютеров, но в 2020 году его одноименная AR-гарнитура потерпела фиаско. Вместо того чтобы разрабатывать еще одну отдельную гарнитуру, команда начала с устройства, которым все уже умеют пользоваться: ноутбука.

IT-специалисты из PCMag внимательно изучили Spacetop, и генеральный директор Тамир Берлинер четко сформулировал свое видение. «Все хотят большие экраны, — сказал Берлинер. — Никто не скажет: «О, я покупаю 14-дюймовый ноутбук, потому что мне нравятся 14-дюймовые». Им нравится ... небольшой форм-фактор, а не экран». Spacetop имеет встроенную пластиковую крышку, которая защищает клавиатуру. Откиньте ее назад, и вы не найдете никакого экрана — только веб-камеру. К ноутбуку прилагается пара легких очков, разработанных компанией NReal, которые соединены с Spacetop кабелем.

Обычно новым пользователям дополненной или виртуальной реальности необходимо время для адаптации к новому пространству. В случае с новым ноутбуком она не нужна, потому что мы все знаем, как работают настольные компьютеры, а Spacetop просто делает их больше. Очки проецируют изображение 1080p на каждый глаз. Это хуже, чем у многих систем виртуальной реальности, но Берлинер утверждает, что человеческий мозг быстро привыкает к этому устройству. Пользователи также могут увеличивать масштаб с помощью трекпада, чтобы приблизиться к виртуальному рабочему столу.





Что вы будете делать с этим 100-дюймовым экраном, зависит только от вас — никто не сможет увидеть ваш виртуальный монитор, как это происходит на обычном дисплее ноутбука. И наоборот, люди будут смотреть на вас как на инопланетянина, если вы используете Spacetop где-то на улице.

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Spacetop работает на чипе Snapdragon 865 ARM со встроенным 5G-модемом. Время автономной работы оценивается в пять часов, что мало для компьютера на базе ARM. Первое устройство Sightful будет доступно только в ограниченном количестве при запуске и будет стоить 2000 долларов. Это дорого, но это может стать первой полезной реализацией AR.