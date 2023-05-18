Технология позволит пассажиру играть в игры в машине или взаимодействовать с реальным миром за окном.

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Если вы считаете, что езда на заднем сиденье автомобиля недостаточно интересна, то BMW и Meta* объединились, чтобы решить эту проблему. Подразделение виртуальной реальности Meta сотрудничает с немецким автопроизводителем для изучения возможностей виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) во время поездки в одном из будущих автомобилей. Обе компании выпустили видео, демонстрирующее их прогресс, а также признали, что это не произойдет в этом году.

В коротком видео говорится, что обе компании уже некоторое время стремятся привнести виртуальный опыт в аудиторию своих клиентов. BMW сообщила, что начала экспериментировать с AR 10 лет назад, чтобы создать не только идеальную машину для вождения, но и развлекательную среду для всех участников поездки. Meta утверждает, что начала разработку автомобильного VR в 2021 году, основываясь на том, как много времени мы проводим в автомобилях в наши дни. Объединив усилия для этого проекта, компании создали пару очков-прототипов для автомобилей, которые называются Project Aria. Очки имеют толстый, полностью черный дизайн, что делает их похожими на облегченную версию HTC Vive Elite XR.





Самым большим препятствием, которое пришлось преодолеть обеим компаниям, было отслеживание объектов в быстро движущемся автомобиле, что, по их словам, являлось проблемой, которую ранее никто так и не смог решить. Это потому, что все в автомобиле движется относительно гарнитуры VR, в то время как автомобиль движется по миру. Это означает, что гарнитура не может отображать стабильный VR-контент, как это обычно происходит в вашей гостиной.

Чтобы решить эту проблему, Meta подключила свои очки Project Aria к массиву датчиков BMW. Это позволило инженерам Meta улучшить систему слежения, чтобы понять местоположение устройства внутри автомобиля и его положение по отношению к внешнему миру. Это позволяет закреплять проецируемые объекты внутри автомобиля во время его движения, что, по их словам, является прорывом. Это даже позволяет размещать AR-объекты вне автомобиля, что представляется новым опытом.

Разобранный вид очков Project Aria.

В видео также продемонстрировали возможные будущие возможности, такие как музыкальный 3D-плеер, плавающий перед пассажиром на заднем сиденье, и аватар, подсказывающий пассажиру, где и что находится. Когда пассажир смотрит в потолок, крышу автомобиля заменяет бесконечное зеркало. Еще более интересной является трехмерная интерактивная игра, в которую можно играть вне автомобиля: пользователь управляет самолетом рукой, пока тот движется по лабиринту, избегая препятствий, чтобы поразить определенные цели. Можно предположить, что это будет популярным инструментом для родителей, чтобы избежать шума от детей на заднем сиденье.

Мета предупредила, что пока еще рано говорить о том, когда эти возможности станут доступны потребителям. Тем не менее, компания видит будущее, в котором вы сможете испытать виртуальную и дополненную реальность на любом движущемся транспортном средстве, включая поезд или беспилотный автомобиль. Эта технология также может помочь с громкой связью, навигацией и помощью при парковке. Единственный вопрос сейчас заключается в том, будет ли BMW взимать плату за такую услугу.

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*Meta - внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, которые запрещены в Российской федерации.