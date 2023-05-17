У компании Rhea Space есть план по возвращению "Великой обсерватории" в строй.

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Космический телескоп Спитцер был запущен в 2003 году, ознаменовав четвертый и последний этап развертывание "Великой обсерватории". Хотя Spitzer так и не стал таким знаменитым, как Hubble, он вносил большой вклад в наше понимание Вселенной в течение 16 лет, пока его миссия не была завершена. Сейчас реализуется проект, в рамках которого этот бездействующий телескоп может быть воскрешен, но пока никто не уверен, что Spitzer все еще в относительной целости и сохранности.

План по возвращению Spitzer в рабочее состояние исходит от Rhea Space Activity, небольшой частной космической компании, расположенной в Вашингтоне. У Rhea всего несколько сотрудников, но она работает с некоторыми аэрокосмическими тяжеловесами, такими как Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса, Lockheed Martin и Смитсоновская астрофизическая обсерватория. По данным Ars Technica, НАСА серьезно рассматривает возможность реализации этого плана, и агентство уже выделило 250 000 долларов от Космических сил США на изучение этого проекта.

Spitzer был инфракрасным телескопом, похожим на Уэбба. Разница в том, что Уэбб использует массивный солнцезащитный козырек и лунную тень, чтобы сохранять прохладу, а Spitzer полагался на жидкий гелий, чтобы поддерживать активность своих инфракрасных датчиков. Как и ожидалось, через семь лет у него закончилась охлаждающая жидкость, и он был переведен в режим «warm mission», в котором собирались данные только с двух инструментов. Этот режим поддерживался до тех пор, пока Spitzer не оказался на противоположной стороне Солнечной системы. Когда между нами и телескопом было Солнце, он не мог передавать данные на Землю без перегрева. Поэтому, НАСА решило отправить Spitzer на пенсию в 2020 году.

План миссии по воскрешению телескопа Spitzer.

НАСА надеется, что оптика телескопа должна работать — просто он не может сейчас передавать данные на Землю. Поднять что-то такое большое и сложное, как космический телескоп, с Земли очень сложно, поэтому дешевле вернуть его в строй. Такой план появился у Rhea Space. Миссия «Spitzer Resurrector» будет опираться на небольшой космический корабль размером 1x1 метр, которому потребуется три года, чтобы добраться до Спитцера на противоположной стороне Солнца. Оказавшись там, зонд попытается восстановить связь с телескопом. В случае успеха он будет действовать как ретранслятор связи, который позволит ученым снова начать использовать Спитцер.

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Rhea Space претендует на грант НАСА в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта, и, как сообщается, агентство очень заинтересовано в этом. Миссия Rhea по ремонту телескопа не является чем-то совершенно фантастическим, потому что несколько фирм сейчас изучают способы обслуживания дорогостоящего оборудования в космосе. Миллиардер Джаред Иссакман, который входил в состав полностью гражданского экипажа SpaceX Inspiration 4, работает с НАСА и SpaceX над планом отправки ремонтной экспедиции к космическому телескопу Хаббл. В данном случае мы знаем, что Хаббл работоспособный, но за годы, прошедшие с тех пор, как мы в последний раз видели Spitzer, он мог быть подбит метеоритами или его солнечные батареи испортились. По оценкам НАСА, телескоп все еще цел, но мы не узнаем это точно, пока Rhea Space не запустит эту миссию. Это может произойти уже в 2026 году.