В остальных магазинах видеокарты должны появиться в конце мая.

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AMD планирует выпустить новые видеокарты Radeon RX 7600 в конце мая. Они основаны на архитектуре RDNA 3 и предназначены для среднего ценового сегмента рынка. Эта информация подтвердилась благодаря канадскому ритейлеру Pc-canada, который в своем каталоге заранее разместил несколько моделей пользовательских видеокарт Radeon RX 7600 от разных производителей.

Характеристики и цены Radeon RX 7600

По данным ритейлера, видеокарты Radeon RX 7600 будут иметь 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 18 Гбит/с и шиной 128 бит. Тактовая частота пока неизвестна, но инсайдеры предполагают, что в бусте она будет варьировать от 2800 до 3000 МГц в зависимости от производителя. Потребление энергии будет составлять 180 Вт. Видеокарты будут иметь один порт DisplayPort 1.4, один HDMI 2.1 и один USB-C.

Среди производителей, чьи видеокарты Radeon RX 7600 появились в каталоге, можно заметить MSI и Sapphire. Цены на эти видеокарты колеблются от 444 до 452 канадских долларов (от 25,9 до 26,4 тысяч рублей по текущему курсу).





Преимущества Radeon RX 7600 перед конкурентами

Видеокарты Radeon RX 7600 представляют собой достойную альтернативу видеокартам GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 от NVIDIA, которые также находятся в среднем ценовом сегменте рынка. По сравнению с ними, видеокарты Radeon RX 7600 имеют следующие преимущества:

Поддержка технологии Smart Access Memory (SAM), которая увеличивает производительность видеокарты при использовании процессоров Ryzen 5000 или Ryzen 6000 от AMD.



Поддержка технологии FidelityFX Super Resolution (FSR), которая улучшает качество изображения при масштабировании разрешения, что позволяет получать более высокий FPS при сохранении детализации графики.

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В итоге видеокарты Radeon RX 7600 являются отличным выбором для тех, кто хочет получить высокую производительность в играх за разумную цену. Они обладают достаточным объемом видеопамяти для игр в FullHD, поддерживают передовые технологии от AMD и способны конкурировать с видеокартами от NVIDIA, если не включать трассировку лучей.