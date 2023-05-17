Похоже, что новая видеокарта уже находится в руках обозревателей.

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NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - это новая видеокарта от компании NVIDIA, которая должна выйти в конце этого месяца. Она основана на архитектуре Ada Lovelace и имеет 4352 ядра CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта предназначена для игр в разрешении 1440p и поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS.

RTX 4060 Ti является преемником видеокарты RTX 3060 Ti, которая была одной из самых популярных видеокарт в прошлом году. По слухам она будет иметь следующие характеристики:

GPU: AD106-350

Ядра CUDA: 4352

Базовая частота: 2310 МГц

Буст-частота: 2535 МГц

Видеопамять: 8 ГБ GDDR6

Шина памяти: 128-бит

Пропускная способность памяти: 288 ГБ/с

Максимальная мощность: 160 Вт

Разъемы питания: 8+6-пин

Видеовыходы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a





NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti еще не вышла на рынок, но уже появилась в базе данных Geekbench, где она показала свою производительность в тесте CUDA Score. В этом тесте она набрала 146 170 балл, что на 9 % выше, чем у RTX 3060 Ti (138 тысяч баллов) и на 7.85% меньше, чем у RTX 3070 (158 616 баллов). Это говорит о том, что новая видеокарта незначительно прибавила в производительность по сравнению с предшественником и единственным преимуществом будет только поддержка DLSS 3.

Какая будет цена у NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и когда она появится в магазинах?

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti еще не анонсирована официально, но по слухам она должна выйти в конце мая этого года. Ожидается, что ее цена будет около $399, что на $100 дороже, чем у RTX 3060 Ti. Однако из-за того, что Nvidia официально прекратила продажи своих видеокарт и другой продукции в России, а также жадности ретейлеров, реальная цена может быть значительно выше.

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Если вы давно не обновляли свою видеокарту и пропустили 3000 серию, то RTX 4060 Ti будет оптимальным выбором для тех, кто хочет играть в разрешении 1440p с высокими настройками графики и поддержкой трассировки лучей и пути. Эта видеокарта предложит хорошую производительность и энергоэффективность, а также будет поддерживать самые новые технологии от NVIDIA, такие как DLSS 3, Reflex, Broadcast и Studio.