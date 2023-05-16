Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Google будет отслеживать и маркировать фейковые изображения, созданные искусственным интеллектом
В интернете появилось огромное количество фейков, которые нужно как-то контролировать и здесь к нам пришел на помощь Google.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

реклама

Искусственный интеллект становится все более производительным и теперь способен создавать реалистичные изображения, которые могут вводить в заблуждение или обманывать людей. Например, ИИ может сгенерировать лица людей, которые не существуют на самом деле, или изменить видео так, чтобы казалось, что человек говорит или делает то, чего он на самом деле не делал. Такие поддельные изображения могут быть использованы для распространения дезинформации, манипуляции общественным мнением или нарушения частной жизни.

Чтобы бороться с этой угрозой, Google разрабатывает новые технологии, которые помогут отслеживать происхождение и подлинность изображений, созданных ИИ. Компания также планирует маркировать такие изображения специальными знаками, которые будут указывать на то, что они были сгенерированы или изменены ИИ. Это поможет пользователям лучше понимать, что они видят в интернете, и принимать более осознанные решения.

Как Google будет отслеживать происхождение изображений

Одна из технологий, которую Google разрабатывает, называется Assembled Attribution. Это система, которая анализирует изображение и определяет его источник и компоненты. Система использует алгоритмы ИИ для выявления признаков, которые указывают на то, что изображение было сгенерировано или изменено с помощью ИИ. Например, система может обнаружить аномалии в текстуре кожи, волос или глаз человека на фотографии. Система также может определить, какие части изображения были скопированы или склеены из других источников.

Функция Assembled Attribution может предоставить пользователю детальный отчет о происхождении изображения, включая ссылки на исходные материалы и методы генерации или редактирования. Это поможет пользователю проверить достоверность изображения и выявить возможные мотивы его создания.

Пример фейка: Рейган в военной форме, которая очень напоминает советскую.

Как Google будет маркировать поддельные изображения

Другая технология, которую Google разрабатывает, называется OriginStamp (Штамп Происхождения). Это система, которая добавляет специальный значок к изображению, которое было сгенерировано или изменено ИИ. Значок содержит информацию о том, кто создал изображение и с какой целью. Значок также содержит зашифрованный код, который можно проверить с помощью специального приложения или веб-сайта. Это позволит пользователю подтвердить подлинность значка и получить дополнительную информацию об изображении.

Система OriginStamp основана на концепции цифровой подписи и блокчейна. Цифровая подпись - это уникальный идентификатор, который создается с помощью криптографического алгоритма и связывает изображение с его создателем. Блокчейн - это распределенная база данных, которая хранит записи о всех транзакциях, связанных с изображением. Это обеспечивает прозрачность и невозможность подделки значка.

Как Google будет помогать пользователям распознавать поддельные изображения

Google также работает над тем, чтобы сделать свои технологии доступными и понятными для широкой аудитории. Компания проводит образовательные кампании и партнерские проекты, которые направлены на повышение осведомленности и критического мышления пользователей в отношении изображений, созданных ИИ. Например, Google запустит веб-сайт About Face (О Лице), который будет демонстрировать, как ИИ может создавать или изменять лица людей, и будет давать советы, как распознать такие изображения. Компания также сотрудничает с организациями, которые занимаются факт-чекингом и борьбой с дезинформацией, чтобы помочь им использовать свои технологии для проверки подлинности изображений.

Заключение

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Искусственный интеллект - это мощный инструмент, который может быть использован как для добрых, так и для злых целей. Google стремится обеспечить безопасность и ответственность в области создания и распространения изображений, созданных ИИ. Компания разрабатывает новые технологии, которые помогут отслеживать и маркировать такие изображения, а также помогут пользователям лучше понимать и оценивать то, что они видят в интернете.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #искусственный интеллект #блокчейн #цифровая подпись
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
Чат-бот Google Bard: ИИ-конкурент ChatGPT обходит Европу стороной
Обладатели смартфонов Pixel жалуются на перегрев из-за приложения Google
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
68
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
59
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
3
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
3
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
7
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
5
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
1
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
33
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
12
Зеленский заявил, что для подготовки контрнаступления нужно ещё дополнительное время
+
Украинские бойцы пожаловались на сны с российскими танками и артиллерийскими обстрелами ВС РФ наяву
10
Британия летом начнёт обучение украинских лётчиков
1
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
56
Зеленский отреагировал на обещания Трампа закончить боевые действия за сутки своего президенства
7

Популярные статьи

Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
23
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
18
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
5
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
11
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
4
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
1
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+

Сейчас обсуждают

Alex302
19:52
И цена ракет - экспортная. На каких условиях их передали - иксперды точно не знают.
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Alex302
19:50
Пруфов поражения нет, ни заявленных масштабов поражения - полевой толкан наверное. Просто нарисовали себе перемогу после уничтожения пяти своих же самолётов, чтобы солиднее смотреться в ранее многокр...
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Илья Ярошевич
19:50
Ну хоть так хохлы правду написали что пендоский патриот сбил ракету. Хоть собой но сбил.
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Eppius
19:48
А я говорю будут. Они сначала от всего отказываются а в итоге все поставляют вплоть до патроита и абрамса. Скоро у них и Ф16 появятся. Чем дольше СВО тем больше разного оружия они получат. Надо иска...
США всё ещё отказываются передавать Украине ракеты большой дальности ATACMS
Китя.
19:47
Не знаю тыква или нет. Вот мой геймплей Resident Evil 4 все на макс https://disk.yandex.ru/d/WRv71JZIe92hSQ
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
Михаил Соломонов
19:46
Что то я не разу этого не видел. Даже и сейчас по новостям говорили про Бахмут. 95% взято. Так, что ты балабол как и вся укропия.
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
Александр М
19:43
Учи физику дубина
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
Эовейн Триада
19:43
Ну и? сам же и кинул 2 скрина, что Амд жрёт много памяти, такие драйвера у них.
В Hardware Unboxed сравнили Radeon RX 6950 XT и GeForce RTX 4070 — выбрать лучшую не так-то просто
АNDREЙ ²º¹¹
19:42
Чтоб наступать, надо собрать кулак, а как его собрать если скопление более 5 танков и более батальона пехоты сразу накрывается, хохлы просто не могут до кучи собрать штурмовую группу вот и пытаются по...
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
Артём Николаев
19:40
Поэтому херачить надо с постамента, как у памятников. И угол наклона будет норм для максимальной дальности. Лайфхак ёпта!
Российский Т-54\55 может примерить на себя роль "САУ", с дальностью ведения огня до 15 000 метров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем