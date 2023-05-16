Новый представитель M-серии будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC.

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Несколько недель назад мы узнали, что у TSMC возникли проблемы с выполнением заказа Apple на 3-нм пластины. Это вызвало вопросы о том, сможет ли компания в этом году выпустить 3-нм процессор A17 Bionic для iPhone Pro 15 и новый Mac с 3-нм процессором M3. Теперь этот вопрос похоже решен, поскольку репортер Apple Марк Гурман заявил, что Apple начала тестировать чип M3, но он не появится до конца этого года или даже начала 2024 года. Похоже, что первым продуктом с 3-нм чипом будет iPhone, а чипы для Mac появятся позже.

Гурман рассказал, что независимый разработчик приложений показал ему данные, собранные в ходе тестирования, которые раскрывают технические характеристики нового чипа M3. Сообщается, что предоставленный чип - это базовая модель M3 Pro, предлагающая 12 процессорных ядер, 18 графических ядер и поддерживает 36 ГБ ОЗУ. Процессорные ядра распределены равномерно: 6 производительных и 6 энергоэффективных. Текущий M2 Pro начального уровня предлагает всего 10 процессорных ядер, 16 ядер GPU и 16 ГБ ОЗУ, поэтому наибольший прирост приходится на отдел памяти.

Тем не менее, и M1, и M2 были построены по практически одинаковому техпроцессу, используя TSMC 4/5 нм. Переход на 3 нм действительно обеспечит значительный прирост производительности и эффективности, даже если увеличение количества ядер будет скромным. Будет интересно посмотреть, сколько ядер Apple сможет разместить в более крупных чипах Max и Ultra, использующих 3-нм техпроцесс TSMC.

В процессоре Apple M2 Pro используется комбинация 8+4 ядер для повышения производительности и эффективности, которая будет заменена на 6+6 в версии M3.

Как всегда, Apple выпустит стандартную версию M3 до анонса версий Pro и Max. Согласно MacRumors, этот чип будет встроен в iMac, MacBook Air и старый 13-дюймовый MacBook Pro. Затем версии Pro и Max будут выпущены вместе с обновленными MacBook Pro, которые последний раз обновлялись в январе 2023 года. Это указывает на то, что выпуск ноутбуков Pro начнется в середине 2024 года. Ожидается, что Apple представит 15-дюймовый MacBook Air с процессором M2 на мероприятии WWDC в следующем месяце.

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Apple, похоже, возлагает большие надежды на M3, чтобы оживить продажи Mac, которые упали на 31% в прошлом квартале. Тим Кук отметил, что так много людей купили устройства на базе M1, что заставить их перейти на M2 было сложно. Такая ситуация была вызвана тем, что компания сделала скромные улучшения характеристик и пользователей не было причин переходить с чипа M1 на M2. Однако чип M3 может все изменить, если его производительность и правда окажется такой высокой. К тому же, M1 появился в 2020 году, поэтому люди могут захотеть обновиться в 2024 году, даже если их машины справляются с поставленными задачами.