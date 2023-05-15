Это не сулит ничего хорошего людям, которые не хотят подписываться на YouTube Premium.

реклама

Предположим, вам надоела реклама на YouTube и вы не беспокоитесь о загрузке видео или эксклюзивном контенте. Тогда вы вероятно используете расширение браузера, блокирующее рекламу, чтобы не видеть назойливую рекламу и при этом не платить за YouTube Premium. Около 27% интернет-пользователей используют тот или иной блокировщик рекламы. Эта цифра представляет собой значительную часть потерянного дохода от рекламы для YouTube, который в настоящее время работает над устранением блокировщиков рекламы с помощью нового "эксперимента".

Несколько пользователей YouTube начали получать всплывающие окна с предупреждением об использовании блокировщиков рекламы на сайте. Пользователь Reddit Sazk100 был одним из первых, кто опубликовал сообщение о всплывающем окне, поделившись скриншотом во вторник в сабреддите r/YouTube. Короче говоря, всплывающее окно сообщает три вещи: пользователь использует блокировщик рекламы и это нехорошо, потому что реклама делает YouTube бесплатным для "миллиардов пользователей по всему миру" и вам лучше оформить подписку Premium, которая делает тоже самое, но лучше.

Скриншот всплывающего окна блокировщика рекламы.

Через день модерато LightCodeGaming прокомментировал сообщение Sazk100 на r/YouTube, сообщив, что с ними связался сотрудник YouTube и подтвердил, что всплывающее окно было "экспериментом". В электронном письме редакторам из IGN представитель Google уточнил, что они проводят эксперимент по всему миру, целью которого является "попросить" зрителей выключить блокировщик или купить премиум подписку. На многих сайтах такое практикуется уже давно и YouTube решил пойти таким же путем.

Расплывчатый термин «эксперимент» может означать что угодно, от более широкого развертывания всплывающих окон в будущем до более масштабных усилий со стороны YouTube по предотвращению блокировщиков рекламы. До сих пор пользователи, которые видели всплывающее окно, могли закрыть его и продолжить блокировку рекламы бесплатно, но это может быстро поменяться.

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С одной стороны, вполне логично, что YouTube не хочет, чтобы пользователи пропускали свою рекламу. Благодаря рекламе сайты остаются бесплатными (во всяком случае, с финансовой точки зрения — в наши дни можно много говорить об «экономике интернета»). С другой стороны, клиенты по понятным причинам сыты по горло. YouTube теперь размещает до пяти рекламных роликов в одном видео, которые нельзя пропустить; некоторое время их воспроизводилось до 10.