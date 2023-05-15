Сейчас марсоход поднимается по дельте древней реки, показывая ученым совершенно новую марсианскую среду.

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Современный Марс представляет собой обширную пустыню цвета "ржавчины", но ученые считают, что несколько миллиардов лет назад он был гораздо более влажным. Одним из этапов миссии марсохода Perseverance является реконструкция древнего Марса на которым находились моря и реки. В прошлом году марсоход начал подниматься по дельте древней реки в кратере Джезеро, и последние изображения показывают, что в этом регионе было гораздо больше, чем просто струйка воды. Древние скальные образования указывают на то, что много веков назад в кратер впадала глубокая, мощная река.

НАСА опубликовало две новые панорамы, снятые камерой Mastcam-Z ( находится на «голове» марсохода). Они состоят из нескольких изображений, "склеенных" вместе, что дает ученым возможность рассмотреть в деталях поверхность кратера Джезеро в невероятно высоком разрешении. Предыдущие орбитальные миссии обнаружили в этой области Марса слоистую породу, которую ученые назвали "curvilinear unit" (криволинейным образованием). Недавно обнаруженные структуры являются частью этого каменистого образования.

На верхнем изображении вы можете увидеть каменистую структуру, которую НАСА назвало «Pinestand». На снимке запечатлен одинокий холм высотой до 20 метров. Pinestand, по-видимому, состоит из различных слоев осадочных пород, уложенных друг на друга, и очень напоминает структуры, образованные реками на Земле. Один из авторов исследования отмечает, что Pinestand просто огромен по сравнению с большинством подобных образований на Земле и добавил, что такие структуры на наше планете образуются в местах, где протекают реки.

На второй панораме запечатлен объект под названием «Skrinkle Haven», который находится примерно в 450 метрах от Pinestand. Команда уверена, что извилистые пласты Skrinkle Haven образовались в результате мощного потока воды, но они не знают, какой именно была эта река. Это могла быть ленивая извилистая река, такая как Миссисипи, или извилистая река с множеством каналов и песчаных отмелей, как река Платт.

Структура «Skrinkle Haven» на Марсе может быть тем, что осталось от берегов древних рек.

На снимке, сделанном камерой марсохода, видно, что слои осадочных пород простираются по всему ландшафту. НАСА подозревает, что это остатки древних речных берегов. Однако Skrinkle Haven не похож на подобные отложения на Земле. Команда Perseverance предполагает, что марсианский ветер с годами стер верхнюю часть отложений, обнажив их на поверхности.

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Предстоит еще много работы - это уже не тот Марс, о котором мы знали до появления современных марсоходов. Впереди у Perseverance еще годы исследований, в течение которых НАСА сделает еще много изображений дельты для анализа. Он также собирает образцы, которые НАСА и ЕКА надеются привезти домой для изучения в рамках программы возврата образцов с Марса. Первые образцы будут доставлены на Землю в конце 2020-х годов.