Храм древнего народа находится на юге Италии у берегов Поццуоли.

реклама

Археологи обнаружили руины древнего храма на дне моря у берегов Поццуоли, города на юге Италии, который в древности был мощной греческой колонией. Храм был посвящен Душаре, богу набатеев - народа, который жил на территории современной Иордании и Сирии в I веке до н.э. и I веке н.э.

Набатеи - это древний народ, который известен своим умением строить великолепные городские сооружения из камня, такие как Петра и Хегра. Они также были торговцами, которые контролировали важные торговые пути между Аравийским полуостровом и Средиземноморьем. Набатеи поклонялись различным богам, но особое почитание оказывали Душаре - богу неба, гор и плодородия.

Петра, город из камня, также был построен народом набатеев.

Как храм оказался под водой?

Храм был построен набатеями в I веке н.э. на вершине холма, который был частью античного города Велия. Велия была основана греками в VI веке до н.э. после победы над этрусками и карфагенянами в морском сражении у берегов Корсики. Велия была одним из центров Магна Грации - области южной Италии, колонизированной греками. Велия также была родиной знаменитого греческого философа Парменида.

В III веке н.э. холм с храмом начал опускаться из-за геологических процессов, связанных с деятельностью вулкана Везувий. К V веку н.э. храм полностью погрузился под воду и был забыт на многие столетия.

Кратер вулкана Везувий.

Храм был обнаружен подводными археологами, которые исследовали морское дно у берегов Поццуоли в поисках следов древней цивилизации. Археологи обнаружили два алтаря из бронзы с изображениями Душары и других набатейских божеств, а также металлические фрагменты, которые могут быть частями оружия или украшений. Археологи также обнаружили остатки стен храма и вазы с греческой надписью “священное”.

Этот храм является уникальным свидетельством контактов между набатеями и греками в древности. Храм показывает, что набатеи не только торговали с греками, но и взаимодействовали с ними на культурном и религиозном уровне. Храм также демонстрирует, что набатеи были способны адаптироваться к разным условиям и строить свои сооружения из различных материалов. Храм также является примером сохранения древнего наследия под водой, которое может быть изучено с помощью современных технологий.

Как можно посетить храм?

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Храм находится на глубине около 10 метров и доступен для подводного плавания и дайвинга. Для посещения храма необходимо иметь специальное разрешение от археологического парка Пестум и Велия, который надзирает за этой территорией. Известно, что на территории парка организуют различные экскурсии и мероприятия для популяризации подводной археологии и защиты подводного культурного наследия.