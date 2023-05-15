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Археологи обнаружили руины древнего храма на дне Средиземного моря
Храм древнего народа находится на юге Италии у берегов Поццуоли.
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Археологи обнаружили руины древнего храма на дне моря у берегов Поццуоли, города на юге Италии, который в древности был мощной греческой колонией. Храм был посвящен Душаре, богу набатеев - народа, который жил на территории современной Иордании и Сирии в I веке до н.э. и I веке н.э.

Набатеи - это древний народ, который известен своим умением строить великолепные городские сооружения из камня, такие как Петра и Хегра. Они также были торговцами, которые контролировали важные торговые пути между Аравийским полуостровом и Средиземноморьем. Набатеи поклонялись различным богам, но особое почитание оказывали Душаре - богу неба, гор и плодородия.

Петра, город из камня, также был построен народом набатеев.

Как храм оказался под водой?

Храм был построен набатеями в I веке н.э. на вершине холма, который был частью античного города Велия. Велия была основана греками в VI веке до н.э. после победы над этрусками и карфагенянами в морском сражении у берегов Корсики. Велия была одним из центров Магна Грации - области южной Италии, колонизированной греками. Велия также была родиной знаменитого греческого философа Парменида.

В III веке н.э. холм с храмом начал опускаться из-за геологических процессов, связанных с деятельностью вулкана Везувий. К V веку н.э. храм полностью погрузился под воду и был забыт на многие столетия.

Кратер вулкана Везувий.

Храм был обнаружен подводными археологами, которые исследовали морское дно у берегов Поццуоли в поисках следов древней цивилизации. Археологи обнаружили два алтаря из бронзы с изображениями Душары и других набатейских божеств, а также металлические фрагменты, которые могут быть частями оружия или украшений. Археологи также обнаружили остатки стен храма и вазы с греческой надписью “священное”.

Этот храм является уникальным свидетельством контактов между набатеями и греками в древности. Храм показывает, что набатеи не только торговали с греками, но и взаимодействовали с ними на культурном и религиозном уровне. Храм также демонстрирует, что набатеи были способны адаптироваться к разным условиям и строить свои сооружения из различных материалов. Храм также является примером сохранения древнего наследия под водой, которое может быть изучено с помощью современных технологий.

Как можно посетить храм?

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Храм находится на глубине около 10 метров и доступен для подводного плавания и дайвинга. Для посещения храма необходимо иметь специальное разрешение от археологического парка Пестум и Велия, который надзирает за этой территорией. Известно, что на территории парка организуют различные экскурсии и мероприятия для популяризации подводной археологии и защиты подводного культурного наследия.

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#италия #археологи #древний храм #набатеи #поццуоли #средиземноморье
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ffe
16:11
>>два алтаря из бронзы с изображениями Душары и других набатейских божеств, а также металлические фрагменты --- Богатые были заброшки в древние времена, нетронутые. Щас даже сраный кусок проволоки в к...
Археологи обнаружили руины древнего храма на дне Средиземного моря
Dobpelkopf
16:10
За 50к собирается приличный конфиг с бу хорошей видеокартой, потянет все на средне-высоких в 1080р.
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