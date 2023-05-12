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Новый ThinkStation P3 Tiny от Lenovo оснащен мощным оборудованием в миниатюрном корпусе
Ключевые характеристики включают графический процессор Turing и процессор Raptor Lake Core i9-13900.
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Одними из наиболее недооцененных на рынке компьютеров являются системники малого форм-фактора (SFF). Здесь производители любят практиковать вековое искусство втиснуть как можно больше мощного оборудования в минимально возможное пространство, что является тонким балансированием. Обычно потребительские SFF-сборки имеют размер больших коробок для обуви. Совсем другое дело — мини-ПК, которые невероятно малы и могут быть легко спрятаны за монитором или прикреплены к нему. У Lenovo всегда был модельный ряд таких маленьких устройств, и ее последняя модель ThinkStation P3 Tiny предлагает производительность, которую мы ожидаем от башенного ПК, несмотря на то, что она на 1/10 меньше.

Компьютер с говорящим названием Tiny PC имеет емкость всего один литр и был обновлен к 2023 году. Теперь в нем используется чипсет Intel Q670, поддерживающий процессоры вплоть до 65-ваттного процессора Intel Core i9-13900. Как и его брат под брендом K, он имеет 24 ядра и 32 потока с максимальной турбочастотой 5,6 ГГц. Это заблокированный процессор, поэтому о разгоне не может быть и речи, хотя это не имеет большого значения, учитывая форм-фактор.

Что касается графического процессора, то ограниченное пространство позволяет использовать только старый Turing T1000 с 8 ГБ памяти GDDR. Это однослотовая видеокарта с 896 ядрами CUDA и TDP всего 50 Вт. Ее основная функция в жизни — обеспечить поддержку нескольких мониторов. dGPU изначально может работать с четырьмя дисплеями 4K с частотой 120 Гц, четырьмя дисплеями 5K с частотой 60 Гц или двумя панелями с частотой 8K 60 Гц. iGPU UHD 770 также предоставляет дополнительные возможности отображения с помощью HDMI и DisplayPort.

Nvidia Turing T1000 — это однослотовая видеокарта мощностью 50 Вт с крутым названием. 

Хотя этот маленький компьютер предлагает приличную мощность, в этих крошечных ПК главное - порты расширения, а в последнем P3 их довольно много. В дополнение ко всем вариантам видеовыхода имеется множество портов USB. На передней панели есть два USB-A 3.2 Gen 2 (1 для зарядки), USB-C 3.2 Gen 2 и один аудиоразъем для наушников. Сзади — настоящий шведский стол портов: два USB 3.2 Gen 1 (один поддерживает Smart Power On) и два USB 3.2 Gen 2, а также порты HDMI, DP и Ethernet.

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Согласно Notebookcheck, другие дополнительные характеристики включают поддержку до 64 ГБ памяти DDR5-4800 на два слота и два слота M.2 для хранения до 4 ТБ NVME. Варианты процессоров варьируются от i3-13100 до Core i9-13900/T. Вы также можете приобрести дополнительные надстройки в виде карт расширения PCIe для добавления таких функций, как дополнительные порты USB-A или Ethernet 2,5 Гбит/с. Обновленный P3 Tiny поступит в продажу в конце этого месяца с предустановленной Windows 11, также Lenovo будет предлагать версии с Linux.

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#lenovo #raptor lake #core i9-13900 #thinkstation p3 tiny #графический процессор turing
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