Среди морских львов появились заядлые игроманы, которые не просят еду за тренировки.

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Когда вы думаете об играющих морских львах, вы, вероятно, представляете себе маленьких скользких ребят, гоняющихся друг за другом по морю или балансирующих игрушками на кончиках своих носов. Что ж, похоже им это надоело, потому что некоторые морские львы любят играть в видеоигры.

Согласно программе ВМС США по изучению морских млекопитающих, они начали обучать своих морских львов играть в видеоигры с использованием специально разработанных элементов управления. Цель двоякая: исследователи изучают когнитивные процессы морских львов и находят новые способы разнообразить жизнь животных, которые живут в большом вольере в заливе Сан-Диего на юге Калифорнии.

Что касается развлечений, то морские львы любят новые игры. По словам представителей ВМС, морские львы, как правило, полностью погружаются в игру на своей индивидуальной консоли, используя "лазерную фокусировку", чтобы направить курсор к виртуальной финишной прямой. Некоторые из них неоднократно возвращались, чтобы поиграть в игры без поощрений, например, еды.

Игровая консоль состоит из пластиковой тележки с 27-дюймовым монитором, который находится за акриловым листом для защиты от воды или жесткого контакта. Системный блок находится в водонепроницаемом корпусе сверху. За звук отвечают подвешенные на стенах Bluetooth-колонки, а управление системой обеспечивает небольшая пластиковая коробка с четырьмя 2,4-дюймовыми кнопками. Как только тележка с монитором выкатывается в закрытую зону и ее колеса блокируются, новым игрокам предлагается сесть перед монитором. Сначала один инструктор показывает как управлять курсором, а другой поощряет морского льва за то, что он следит за движением курсора.

Морской лев нажимает на кнопки, глядя на экран, который находится за прозрачным ациловым листом.

Затем морской лев постепенно переходит к контроллеру и нажимает своей мордочкой на кнопки и наблюдает за реакцией на экране на каждый ввод. Вводная игра (в которой игрок направляет синюю точку на экране к черному квадрату) помогает морскому льву понять причину и следствие, после чего он может перейти к более сложным играм в лабиринтах. Успех вознаграждается едой и словесной похвалой — по крайней мере, вначале.

Военно-морской флот США и его партнерские организации, Тихоокеанский военно-морской информационный центр (NIWC) и Национальный фонд морских млекопитающих (NMMF), обнаружили, что некоторым морским львам нравится играть в игры даже без вознаграждения. Спайк, один из самых страстных геймеров залива, постоянно возвращался на добровольные игровые сессии в течение последних трех лет. Его энтузиазм даже побудил организации создать межвидовую игру, в которой тренеры-люди могут соревноваться со Спайком один на один.

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Организации создали аналогичную игровую систему для дельфинов ВМС США, живущих в открытых водах Сан-Диего. Используя подводные джойстики и проектор на пирсе, дельфины могут играть в игры от заката до поздней ночи.