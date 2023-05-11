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Неудивительно, что на мероприятии Google I/O 2023 основное внимание было уделено тому, как компания развивает искусственный интеллект. Ранее в этом году стало известно, что его назвали Bard и ему было уделено немало времени во время презентации. Участникам презентации сообщили, что чат-бот от компании Google, это лишь первый этап более масштабного проекта, изложенного во время основного доклада. Инструменты генеративного искусственного интеллекта, основанные на новейшей языковой модели Google, скоро появятся почти во всех ее продуктах, от Gmail до Поиска. Google заверила, что подошла к этому важному проекту ответственно и добросовестно, чтобы "сделать искусственный интеллект удобным для всех".

Напомню, что несколько месяцев назад у Google прошла неудачная презентация своего искусственного интеллекта из-за спешки после интеграции Microsoft ChatGPT. На мероприятии I/O Google объявила, что Bard теперь работает на обновленной языковой модели PaLM 2. Google показал несколько ярких примеров использования искусственного интеллекта Bard, в которых не было ни одной из вопиющих ошибок, которые сделали первую демонстрацию такой катастрофой. Теперь Bard может генерировать код, добавлять комментарии, а также появилась новая функция для экспорта кода в Colab или Replit. Вскоре Bard также будет поддерживать сторонние инструменты, такие как Adobe Firefly, для создания изображений. Google ожидает, что все известные разработчики захотят использовать Bard.

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Языковая модель PaLM 2 предназначена не только для Bard — этот инструмент будет поддерживать многие функции искусственного интеллекта в 25 различных продуктах и функциях. PaLM 2 имеет различные модификации, в том числе модель под названием «Gecko». Эта модель предназначена для локальной работы на смартфоне, что позволяет использовать выделенные ядра искусственного интеллекта во многих современных телефонах. Google также заявил, что PaLM 2 может применяться в определенных информационных системах, чтобы стать еще более способной, например, в области безопасности и медицины. К примеру, модель Sec-PaLM лучше выявляет вредоносные программы, а модель Med-PaLM может анализировать медицинские данные на том же уровне, что опытные врачи.

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Bard, возможно, и становится умнее, но он не всегда рядом, когда это необходимо. Поэтому, Google добавляет новые инструменты генеративного ИИ во все свои популярные продукты. Google Photos, одно из первых приложений Google с искусственным интеллектом, ориентированное на пользователя, получит новые функции в рамках этого проекта. В 2021 году в Google Photos появилась Magic Eraser, которая удаляет ненужные объекты с изображений, но теперь приложение получит более мощный Magic Editor, который может стирать более сложные объекты, перемещать объекты на изображении и изменять элементы фона. Что качается Gmail, то ИИ сможет подготавливать ответы в электронной почте на основе ваших подсказок, а в Документах будут предлагаться способы улучшения текста или будет генерировать для вас совершенно новый. Эти функции «Duet AI for Workspace» скоро будут запущены в тестовом варианте, а в ближайшие недели они будут развернуты более широко.





Google также продемонстрировал самое большое изменение в своем основном поисковом продукте за последние годы. Новый Search Generative Experience (SGE) сейчас находится на экспериментальной стадии, но вскоре он появится в верхней части результатов поиска, предлагая возможные ответы на ваш запрос. Новый пользовательский интерфейс будет иметь большой текстовый блок, ссылки и изображения. Вы также можете продолжить общение с SGE, сделав его больше похожим на чат в стиле Bard.

Обсуждая искусственный интеллект, Google неоднократно поднимал тему доверия и безопасности, возможно, намекая на то, почему они так долго обучали генеративный ИИ. Некоторые из продуктов компании будут включать в себя защитные механизмы для предотвращения неправильного использования. Несколько инструментов, таких как универсальный ИИ-переводчик, который постепенно заменит всех людей-переводчиков, будут лицензированы только для доверенных партнеров, которые не будут использовать их для создания "дипфейков". Компания также добавит водяные знаки к изображениям, созданным ИИ, чтобы их можно было идентифицировать позже. Google утверждает, что этот метод устойчив к "скромному" редактированию изображений.

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Многие из новых функций искусственного интеллекта компании сначала появятся в Google Labs. Вы можете присоединиться к списку ожидания и потестировать новые функции по мере их появления.