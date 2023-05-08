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Российский штурмовик Су-25СМ3, который принимает участие в специальной военной операции на Украине, продемонстрировал свои лучшие качества в бою. Самолет способен нести на своих крыльях различные виды боеприпасов, которые включают высокоточные бомбы и ракеты. Скорость Су-25СМ3 достигает 950 километров в час, а расстояние, которое он может преодолеть по словам летчиков - больше 600 километров. Для управления штурмовиком требуется всего один пилот.
В рамках спецоперации на Украине штурмовики Су-25СМ3 или "Грачи" эффективно выполняют задачи по уничтожению бронетехники и укреплений врага. По словам представителя госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, штурмовики российской армии демонстрируют такие же высокие показатели, как и во времена Второй мировой войны.
Однако это не значит, что Су-25СМ3 не нуждается в дальнейшем развитии. «Ростех» объявил о намерении модифицировать штурмовик под новейшие и разрабатываемые средства поражения, которые увеличат его боевые возможности и универсальность. Какие именно виды оружия будут использоваться на Су-25СМ3, пока не сообщается, но можно предположить, что это будут высокоточные ракеты и новые авиационные бомбы.
Таким образом, Су-25СМ3 является одним из лучших штурмовиков в мире, а его модернизация подтверждает высокий потенциал российского ВПК и его способность адаптироваться к меняющимся условиям и задачам.