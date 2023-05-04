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На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
Утечка информации была быстро удалена, что подтверждает существование неанонсированных видеокарт.
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Компания AMD хранила гробовое молчание относительно новостей о новых представителях семейства графических процессоров RDNA 3. В декабре компания выпустила две флагманские модели 7900, поэтому геймеры с нетерпением ждали 7800, 7700 и т.д. Это молчание была нарушено недавним заявлением Лизы Су о том, что в этом квартале появятся новые графические процессоры. Теперь на GitHub обнаружена инсайдерская информация, которая раскрывает детали всей линейки RDNA 3, и в нее входят две видеокарты, которые мы не ожидали увидеть так скоро - RX 7950 XTX и RX 7950 XT. Список GitHub теперь удален, но, как всегда, есть много скриншотов.

Пользователь Reddit обнаружил неанонсированные Radeon, когда искал изменения в стеке программного обеспечения Radeon на GitHub. Он показал, как выглядит полный список всех графических процессоров, которые AMD запланировала для своей архитектуры RDNA 3, с некоторыми заметными добавлениями и упущениями. Самыми удивительными позициями, несомненно, являются карты Radeon 7950. Для многих фанатов AMD не было сюрпризом появившаяся информация о усовершенствованном флагмане, но они не думали, что увидят его в списке так скоро, поскольку GPU все еще находится в начале своего жизненного цикла. Компания также обновила RDNA 2 для RX 6950 XT, но только спустя почти 18 месяцев после запуска 6900 XT.

Эта информация была взята с GitHub, прежде чем ее удалили.

Геймеры ожидали, что варианты x50 в какой-то момент появятся, но не так быстро. Многим это кажется бессмысленным, потому что в прошлый раз это было очень слабое обновление по сравнению с оригинальной видеокартой, с немного более быстрой памятью (16 Гб/с до 18 Гб/с) и скромным увеличением тактовой частоты за 100 долларов. Учитывая, что Nvidia, по-видимому, будет безраздельно господствовать со своей RTX 4090 в этом сегменте, возможно, AMD собирается нас чем-то удивить.

Ходили слухи, что чип Navi31, используемый для серии 7900, имел какой-то аппаратный недостаток, который снижал производительность, и это обновление может решить эту проблему. Также существует вероятность того, что AMD может добавить к графическому процессору больше кэш-памяти, аналогично технологии V-Cache для Ryzen. Но это маловероятно.

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Что еще более удивительно в этом списке, так это отсутствие версий, отличных от XT. Было бы преступлением со стороны компании не включить эти видеокарты в свой модельный ряд, тем более что ей необходимо заполнить гигантские пробелы, занимающие место между последними видеокартами Nvidia. Возможно, AMD не удастся заполнить пространство между RTX 4080 и 4090, но между 4070 и 4070 Ti есть все шансы и главное возможности. И, учитывая характеристики грядущей RTX 4060, похоже, что у AMD будет много возможностей стать лидером, особенно в среднем и верхнем среднем сегменте.

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#amd #видеокарта #rdna 3 #amd rx 7950 xtx
6
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На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
REY_B_
20:18
Чем лучше? В лоб она выдерживает до 30мм, БМП-3 её насквозь, в любой проекции. Броня у Strf 90 стальная, даёт шрапнель из сколов при попадании даже без пробития. У БМП-3 алюминиевая. Легче, при той же...
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Эовейн Триада
20:17
Опять без лучей, на максималке там лютые провалы на 7900ХТХ, да и средний fps низок. А брать карту за 100 тыс и играть и снижать настройки, что это за бред.
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
REY_B_
20:10
И правильно. Пускай Казахстан свой экспорт через подпространство налаживает. И с Арменией мы чего цацкаемся непонятно. Союзник из неё, в плане верности, совершенно никакой. Экономически там чёрная дыр...
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