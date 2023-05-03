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Генеральный директор AMD сообщила, что скоро появятся новые видеокарты
В своем последнем отчете о доходах Лиза Су объявила, что очень скоро расширит линейку графических процессоров RDNA3.
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Фанаты "Красной команды" смотрят на часы и мысленно нажимают F5 на целевой странице AMD Radeon с декабря. Именно тогда компания выпустила свои флагманские графические процессоры RDNA3 серии 7900. С тех пор от компании не было ничего, кроме слухов. Непонятно, почему мы наблюдаем нулевую активность в ответ на несколько недавних презентаций от Nvidia, поскольку обычно AMD не отстает от своего главного конкурента. Как бы то ни было, AMD вот-вот пробудится ото сна и в этом квартале выпустит «новые графические процессоры серии Radeon 7000».

Объявление о новых видеокартах Radeon, ожидающих своего часа, было сделано не кем иным, как генеральным директором AMD Лизой Су во время квартального отчета компании о доходах. К сожалению, никаких дополнительных подробностей предложено не было. Геймеры давно ждут появления видеокарт 7800 и 7700 XT, и скорее всего они окажутся в диапазоне от 500 до 650 долларов. Остается только 7600 XT, которая, по слухам, будет представлена в конце мая. Возможно, это будет просто "бумажная" презентация, а видеокарты появятся в июне. О моделях 7800 и 7700 пока ничего не известно.

Текущая модель Radeon 6600 XT создана для "эпических" игр с разрешением 1080p и является возвращением к более компактным GPU прошлых лет.

Появление Radeon 7600 XT устранит зияющую пропасть в линейке AMD, поскольку это будет определенно «мейнстримовая» видеокарта, предназначенная для игрового процесса с разрешением 1080p. Она использует кристалл среднего размера Navi 33, монолитную конструкцию вместо графических процессоров на основе чипсетов, как у ее старших братьев. Еще одно существенное отличие от своих более дорогих собратьев заключается в том, что вместо 5-нм техпроцесса TSMC, она построена по менее дорогому 6-нм техпроцессу, аналогичному 7-нм техпроцессу, используемому для RDNA 2. Это чип двойного назначения, который также будет использоваться в игровых ноутбуках с Radeon 7600M XT.

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Технические характеристики Navi 33 также включают 32 вычислительных блока с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на узкой 128-битной шине памяти. Мобильная версия работает на частоте 2,3 ГГц, но мы можем ожидать более высоких частот в настольной версии. Для сравнения, Radeon 6600 XT достигла частоты 2,6 ГГц. Тем не менее, 7600 XT — это видеокарта для игр с разрешением 1080p, поэтому главный вопрос - это цена. PC Gamer отмечает, что 6600 XT, выпущенная в разгар пандемии, стоила 379 долларов, что в наши дни кажется немного возмутительным. Однако, учитывая то, как росли цены на видеокарты, было бы неудивительно, если бы AMD снова удвоила эту цену. В конце концов, ей не нужно беспокоиться о том, что Nvidia будет снижать цены.

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#amd #лиза су #rdna3 #radeon 7600xt #генеральный директор amd
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