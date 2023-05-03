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Согласно утечке информации Nvidia RTX 4060 может стать по-настоящему бюджетной видеокартой
Похоже, что Nvidia наконец-то прислушалась к критике своих клиентов.
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С момента появления видеокарт 4000-й серии, Nvidia получила много критики по поводу завышенных цен. Все началось с RTX 4090 за 1600 долларов и продолжилось до последней видеокарты на данный момент, RTX 4070 за 600 долларов. Людям надоели непомерно высокие цены Nvidia на видеокарты Ada Lovelace, и, похоже, что апогеем этого гнева стало появление 4070. Новые видеокарты, даже по рекомендованной производителем розничной цене, никогда не исчезали из продажи и доступны в большом количестве по сей день. Теперь, похоже, Nvidia услышала своих клиентов четко и ясно, поскольку новая утечка информации указывает на то, что ожидаемые графические процессоры RTX 4060 будут по-настоящему бюджетными.

Сайт Videocardz получил некоторые предпродажные материалы о видеокартах RTX 4060, и они содержат одну любопытную информацию. RTX 4060 Ti будет оснащена той же платой, что и RTX 3060 Ti: PG190. Это позволит партнерам Nvidia значительно сократить расходы за счет повторного использования предыдущей конструкции платы и охлаждающей системы.

Эффективность Ada Lovelace позволила снизить показатели TDP для карт этого поколения. Известно, что RTX 3060 Ti потребляет 200 Вт, а RTX 4060 Ti, по слухам, будет потреблять всего 160 Вт. Это дает возможность использования старого дизайна платы с новым графическим процессором. 

Выложенный документ о видеокарте RTX 4060 показывает, что многие детали еще не определены.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что оба графических процессора серии RTX 4060, как сообщается, будут предлагать всего восемь линий пропускной способности PCIe 4.0, что является отклонением от 16 линий, обычно встречающихся почти в каждом современном графическом процессоре. Обычно это не сильно влияет на производительность. Но это указывает на планы Nvidia сделать эти графические процессоры настоящими бюджетными видеокартами во всех смыслах.

Это также, вероятно, ещё больше взбесит некоторых геймеров, которые и без того возмущены 128-битной шиной памяти этих видеокарт. Это значительное ухудшение по сравнению с версиями Ampere, которые предлагали 256-битные и 192-битные шины в серии 3060/Ti. Пока неясно, какими будут окончательные цифры пропускной способности памяти, но Nvidia может немного компенсировать это дополнительным кэшем L2.

Что касается RTX 4060, то, согласно источникам Videocardz, она использует другой номер платы PG173. Энергопотребление RTX 4060 будет достигать 115 Вт. Это позволит видеокартам быть относительно небольшими с простыми кулерами, так что, надеюсь, это поможет снизить затраты. Ранее ходили слухи, что RTX 4060 Ti будет стоить 449 долларов, но, учитывая эту новую информацию, можно ожидать, что она будет стоить 399 долларов, по той же рекомендованной цене, что и RTX 3060 Ti. Это также позволит продавать RTX 4060 по цене $329, что будет соответствовать цене RTX 3060.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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Согласно опубликованной выше таблицы, ожидается, что видеокарты появятся «на полках» к концу мая, так что нам не придется долго ждать, чтобы узнать правду. AMD, как ни странно, даже не намекает на свои видеокарты среднего уровня, поэтому Nvidia по-прежнему владеет рынком.

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#nvidia #rtx 4090 #ada lovelace #rtx 4070 #бюджетная видеокарта #nvidia rtx 4060
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N1ghtwish
19:20
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Dimkovski
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JugadorGL
19:16
>>Энергопотребление RTX 4060 будет достигать 115 Вт. Всё равно 3-ёх кулерных СО понаставят. )
Согласно утечке информации Nvidia RTX 4060 может стать по-настоящему бюджетной видеокартой
Фауст Гете
19:15
Это хорошо помогает от тактики мобильных групп на броневиках. США обосрались со своей террористической тактикой из серии, ударов мелкими рейдерркими группами. Фланги закрыты, оборона настоящая. Армия...
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