Несмотря на трудности, прибыль компании все же оказалась немного лучше ожиданий Уолл-стрит.

реклама

У крупнейшего американского производителя микросхем сейчас самые тяжелые времена, поскольку Intel сообщила о худшем квартале в истории компании, который пришелся на первый квартал 2023 года. Это произошло после того, как аналитики назвали доходы Intel за 4 квартал 2022 года "историческим крахом". Несмотря на трудности, в квартальном отчете о прибыли были и светлые моменты, главным образом в том, что готовились ещё к худшему сценарию, а бизнес по производству клиентских ПК остался в пределах нормы. Тем не менее, отчет подчеркивает, что Intel все еще трудно выбраться из канавы, в которую она попала, поскольку она борется за свою репутацию перед лицом жесткой конкуренции со стороны AMD наряду с глобальным экономическим спадом на рынке ПК.

В целом за I квартал Intel заработала 11,7 миллиардов баксов, что на 36% меньше по сравнению с $18,4 млрд в 1 квартале 2022 года. Однако это лучше, чем ожидаемые аналитиками $11,04 миллиардов. Однако, чтобы дать вам представление о том, насколько сильно Intel упала, она сообщила о чистом убытке в размере $2,8 миллиардов за квартал по сравнению с прибылью в размере $8,1 млрд год назад. Это произошло сразу после пандемии, так что теперь мы можем увидеть разницу в доходах между двумя эпохами в самом резком выражении, которое только можно себе представить. Это крупнейший квартальный убыток в истории компании, намного превосходящий ее yбытoк в paзмepe 687 миллиoнoв дoллapoв в IV квapтaлe 2017 гoдa. Компания также потеряла 644 миллиона долларов в четвертом квартале 2022 года, что тогда считалось ужасным.

Это был болезненный квартал для Intel, но тяжелые времена, вероятно, продолжатся и во втором квартале.

Бизнес Intel по выпуску клиентских ПК остается самым прибыльным для компании, за квартал он принес 5,8 млрд долларов США, что всего на 38% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на падение, этот бизнес все же принес компании 520 миллионов долларов прибыли, став наряду с Mobileye, единственной прибыльной бизнес-группой за квартал. Остальные направления значительно упали в годовом исчислении: бизнес центров обработки данных упал на 39%, сети и периферийные устройства — на 30%, а зарождающиеся литейные услуги (IFS) — на 24%.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на все это, гeнepaльный диpeктop Пэт Гелсингер оптимистично высказался по поводу oтчeтa o пpибыляx и yбыткax. «Мы добились неплохих рeзyльтaтoв в пepвoм квapтaлe, что свидетельствует об устойчивом прогрессе в нашей трансформации», — сказал он. В отчете компания заявила, что все еще придерживается своей стратегии IDM 2.0 по продвижению пяти узлов за четыре года, отметив, что уже ведет крупносерийное производство на Intel 7 и что она начала наращивать темпы Intel 4 с Meteor Lake, который, по ее словам, появится позднее в этом году. Кроме того, компания заявляет, что следующие узлы - Intel 3, 20A и 18A - остаются в "рабочем состоянии".