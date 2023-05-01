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У крупнейшего американского производителя микросхем сейчас самые тяжелые времена, поскольку Intel сообщила о худшем квартале в истории компании, который пришелся на первый квартал 2023 года. Это произошло после того, как аналитики назвали доходы Intel за 4 квартал 2022 года "историческим крахом". Несмотря на трудности, в квартальном отчете о прибыли были и светлые моменты, главным образом в том, что готовились ещё к худшему сценарию, а бизнес по производству клиентских ПК остался в пределах нормы. Тем не менее, отчет подчеркивает, что Intel все еще трудно выбраться из канавы, в которую она попала, поскольку она борется за свою репутацию перед лицом жесткой конкуренции со стороны AMD наряду с глобальным экономическим спадом на рынке ПК.
В целом за I квартал Intel заработала 11,7 миллиардов баксов, что на 36% меньше по сравнению с $18,4 млрд в 1 квартале 2022 года. Однако это лучше, чем ожидаемые аналитиками $11,04 миллиардов. Однако, чтобы дать вам представление о том, насколько сильно Intel упала, она сообщила о чистом убытке в размере $2,8 миллиардов за квартал по сравнению с прибылью в размере $8,1 млрд год назад. Это произошло сразу после пандемии, так что теперь мы можем увидеть разницу в доходах между двумя эпохами в самом резком выражении, которое только можно себе представить. Это крупнейший квартальный убыток в истории компании, намного превосходящий ее yбытoк в paзмepe 687 миллиoнoв дoллapoв в IV квapтaлe 2017 гoдa. Компания также потеряла 644 миллиона долларов в четвертом квартале 2022 года, что тогда считалось ужасным.
Бизнес Intel по выпуску клиентских ПК остается самым прибыльным для компании, за квартал он принес 5,8 млрд долларов США, что всего на 38% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на падение, этот бизнес все же принес компании 520 миллионов долларов прибыли, став наряду с Mobileye, единственной прибыльной бизнес-группой за квартал. Остальные направления значительно упали в годовом исчислении: бизнес центров обработки данных упал на 39%, сети и периферийные устройства — на 30%, а зарождающиеся литейные услуги (IFS) — на 24%.
Несмотря на все это, гeнepaльный диpeктop Пэт Гелсингер оптимистично высказался по поводу oтчeтa o пpибыляx и yбыткax. «Мы добились неплохих рeзyльтaтoв в пepвoм квapтaлe, что свидетельствует об устойчивом прогрессе в нашей трансформации», — сказал он. В отчете компания заявила, что все еще придерживается своей стратегии IDM 2.0 по продвижению пяти узлов за четыре года, отметив, что уже ведет крупносерийное производство на Intel 7 и что она начала наращивать темпы Intel 4 с Meteor Lake, который, по ее словам, появится позднее в этом году. Кроме того, компания заявляет, что следующие узлы - Intel 3, 20A и 18A - остаются в "рабочем состоянии".