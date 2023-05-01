Она также перестанет получать обновления безопасности в октябре 2025 года.

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По состоянию на апрель 2023 года большинство пользователей Windows по-прежнему используют Windows 10. У них есть веские причины, чтобы оставаться сторонниками этой ОС, так как она стала любимой операционной системой, которая следует схеме выпуска хороших/плохих версий Microsoft. Это началось с Windows 98 до Me, затем от XP до Vista, от 7 до 8 и от 10 до 11. Однако на данный момент Windows 10 уже почти восемь лет, что удивительно, учитывая ее производительность и набор функций. И похоже, что Microsoft решила отправить эту операционную систему на пенсию. С этой целью было объявлено, что текущая версия 22H2 является последней версией, которую она когда-либо выпустит.

Новости о почти неизбежной кончине Windows 10 пришли из обновленной "дорожной карте клиента" в блоге Windows. В блоге говорится, что текущая версия Windows 10, 22H2, будет последней. Если у вас установлена именно эта версия, вы можете больше не ожидать никаких изменений или новых функций до окончания официальной поддержки системы. Напомню, что это произойдет 14 октября 2025 года. До тех пор компания будет продолжать поддерживать ее ежемесячными обновлениями безопасности. Учитывая эту ситуацию, Microsoft «настоятельно рекомендует» людям обновиться до Windows 11, потому что Windows 10 теперь является устаревшей.

По состоянию на февраль 2023 года Windows 10 по-прежнему занимает львиную долю рынка Windows.

Эта новость может стать неожиданностью для некоторых владельцев Windows 10, но компания давно придерживается такой традиции и убивает свои самые популярные ОС. Microsoft пыталась переманить людей от своей предыдущей ОС с тех пор, как в октябре 2021 года была выпущена Windows 11. Несмотря на то, что многие пользователи ПК хотят получать все самое новое и лучшее, они не разделяют этого чувства по отношению к Windows 10, которая работает быстро, стабильно и делает то, что им нужно. Windows 11 казалась небольшим обновлением по сравнению с 10 или даже ухудшения ОС из-за различных изменений пользовательского интерфейса. Стоит только вспомнить обновленную панель задач. По данным Statcounter, по состоянию на февраль 2023 года Windows 10 по-прежнему установлена на 68,75% компьютеров пользователей.

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К слову, это всего лишь последний из серии шагов, которые Microsoft предприняла, чтобы убедить людей установить Windows 11. Еще в январе она прекратила продажу отдельных лицензий, сделав Windows 11 ОС по умолчанию для новых ПК, собираемых в известных компаниях. Для продвинутых пользователей, которые сами собирают компьютеры, лицензии по-прежнему доступны от третьих лиц, но это всегда было рискованное занятие в отношении их подлинности. Не будет секретом, что есть пользователи, которым Windows 11 понравилась, потому что в ней есть несколько интересных новых функций, таких как игровая панель Xbox. Кроме того, если вы недовольны изменениями пользовательского интерфейса, то сейчас доступны такие программы, как Start11, и бесплатные утилиты, такие как ExlorerPatcher, которые сделают ОС похожей на Windows 10.