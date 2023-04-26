У китайского космического агентства появилась теория, почему марсоход Zhurong все еще находится в спящем режиме.

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Китайский моторизованный марсоход бездействует с мая прошлого года. В результате непредвиденных проблем марсоход до сих пор находится в режиме гибернации из которого он никак не может выйти. Похоже, что китайские ученые нашли объяснение долгого сна марсохода: пыль.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) запустило свой марсоход под названием Zhurong в июле 2020 года. Zhurong сопровождал в полете орбитальный аппарат Tianwen-1, который нашел для марсохода безопасное место для посадки в северном полушарии Марса. Марсоход приземлился на равнине Утопия в мае 2021 года и провел там год, путешествуя по поверхности Красной планеты. В мае 2022 года Zhurong впал в спячку, чтобы пережить марсианскую зиму и избежать надвигающейся песчаной бури.

Ровер должен был проснуться в декабре 2022 года, но до сих пор спит. Китай относительно спокойно относится к этому вопросу, отказываясь комментировать статус Zhurong-а в течение нескольких месяцев. Вчера они нарушили свой "обет молчания", предоставив наиболее правдоподобное объяснение спячки марсохода

«У нас не было никаких сообщений от марсохода с тех пор, как он впал в спящий режим», — заявил во вторник представитель CNSA китайскому государственному новостному каналу. «Мы следим за ним каждый день и считаем, что он не проснулся, потому что солнечный свет еще не достиг минимального уровня для выработки электроэнергии».

"Селфи" марсохода "Zhurong" с орбитальным аппаратом "Tianwen-1", сделанное дистанционной камерой "Tianwen-1".

Агентство объяснило, что скопление пыли, вероятно, помешало марсоходу собрать достаточно солнечного света для работы. Накопившийся осадок может заблокировать любую солнечную панель; многим домовладельцам приходится вытирать пыль со своих солнечных батарей на крышах здесь, на Земле, чтобы они работали на полную мощь. Китайский марсоход весом 240 кг не является исключением.

Предполагается, что Zhurong автоматически проснется, когда будет достаточно света для производства не менее 140 Вт, а температура внутри кабины превысит 5 градусов по Фаренгейту. Но марсианские зимы, подобные той, которую Zhurong изначально пытался смягчить, могут опускать температуру до -140 градусов по Цельсию и разносить довольно много пыли. (Невольно задумаешься, почему Илон Маск мечтает отправить туда людей.)

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Хотя существует вероятность того, что Zhurong никогда не оправится от прошлой зимы настолько, чтобы выйти из состояния покоя, в CNSA настроены оптимистично. Координатор миссии Чжан Жунцяо сообщил Центральному телевидению Китая, что бездействие марсохода "соответствует ожиданиям агентства".