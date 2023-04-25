Человечеству понадобятся здания для жизни и работы на Луне, и Китай надеется, что некоторые из них можно будет напечатать на 3D-принтере.

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Стремление космических агентств к освоению Луны порождает ряд практических вопросов, многие из которых касаются строений, в которых люди будут жить и работать, когда на поверхности спутника появятся первые поселения. Поскольку транспортировка обычных строительных материалов в космос является астрономически дорогостоящей, космические агентства по всему миру работают над тем, как использовать природные ресурсы Луны. Одна из идей состоит в том, чтобы печатать кирпичи или целые конструкции на 3D-принтере с использованием лунного грунта, но агентствам потребуется доставить 3D-принтеры на Луну, чтобы проверить эту теорию.

Kитaйcкoe нaциoнaльнoe кocмичecкoe yпpaвлeниe (CNSA), похоже, планирует сделать именно это. Согласно изданию China Daily, в ходе предстоящей миссии "Чанъэ-8", CNSA доставит на Луну "робота, которому будет поручено изготовление "кирпичей из лунного грунта", что позволит агентству попробовать свои силы в производстве материалов на месте.

Китайская лунная миссия 2020 года, "Чанъэ-5", привезла первые образцы лунного грунта для лабораторных исследований. Хотя цель этих образцов состояла в том, чтобы помочь ученым понять недавнюю историю Луны (то есть за последние 1,2 миллиарда лет), они также будут направлять CNSA в процессе создания оборудования, способного "превращать" лунные ресурсы в строительные материалы. Созданный агентством робот Chang'e 8, по-видимому, является первым из этих орудий.

Выполненный художником рендеринг 3D-принтера, создающего строительные материалы на поверхности Луны.

China Daily сообщила, что зонд Chang’e 8 поможет CNSA изучить минеральный состав Луны и выяснит насколько легко природные ресурсы могут быть переработаны в кирпичи. Это повлияет на то, как быстро CNSA сможет запустить робота для 3D-печати на месте. В идеале агентство начнет строительство базы на Луне с использованием лунного грунта в течение следующих пяти лет.

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Китай — не единственная страна, которая собирается построить на Луне свою базу. В конце прошлого года НАСА выделило техасской компании ICON (которая создала среду обитания Mars Dune Alpha, напечатанную на 3D-принтере), 57 миллионов долларов на разработку системы под названием Olympus. По прогнозам система будет завершена в 2026 году и будет использовать мощный лазер для создания строительных материалов из лунной пыли. После этого НАСА надеется использовать Olympus для разработки подобных материалов на Марсе.