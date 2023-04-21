Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Asus представила Zenbook S13 OLED 2023 года, как самый тонкий и легкий в мире 13,3" ультрабук
Благодаря новому экологически чистому сплаву «плазменно-керамического алюминия», используемому для крышки экрана, новый Asus Zenbook S13 OLED, по-видимому, является самым тонким и легким в мире среди 13,3-дюймовых ультрабуков с процессорами Intel Raptor Lake-U.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

реклама

Ультрабук Zenbook S13 OLED от Asus получил новые комплектующие, а именно новейшие процессоры Intel Raptor Lake-U. Наряду с обновленной вычислительной мощностью, Asus также представила более тонкий корпус, который делает Zenbook S13 OLED 2023 года одним из самых тонких и легких ультрабуков, совместимых с Intel EVO, на сегодняшний день. Модель этого года имеет толщину всего 0,43 дюйма (1,09 см) и весит 0,99 кг благодаря использованию в крышке нового экологически чистого сплава "плазменно-керамического алюминия".

На выбор будут доступны следующие процессоры: i5-1335U и i7-1355U со встроенной графикой Iris Xe. К ним можно добавить до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6000, а также до 1 ТБ SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe.

Также имеется новая OLED-панель под торговой маркой Lumina, которая делает корпус на 30% тоньше, чем у модели 2022 года. По характеристикам он идентичен прошлогодней версии с яркостью 550 нит и разрешением 2880 x 1800, поддержкой Dolby Vision и True Black 500, а также 100% цветовой гаммой DCI-P3. Несмотря на более тонкий профиль, Asus все же удалось включить веб-камеру FHD с ИК-датчиком для расширенной безопасности.

Выбор портов включает в себя 2 разъема Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, видеовыход HDMI 2.1 и аудиоразъем. Беспроводная связь обеспечивается через Wi-Fi 6E с картой Bluetooth 5.2. Аккумулятор немного меньше, чем у прошлогодней модели, емкостью 63 Втч.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Точная доступность еще не указана, но Asus назвала стартовую цену в 1399,99 долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #iris xe #intel raptor lake-u #zenbook s13 #zenbook s13 oled
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Geekbench подтверждает графический процессор Radeon 780M в консоли Asus ROG Ally
Кастомный чип AMD Ryzen Z1 игровой консоли ASUS ROG Ally отметился в Geekbench OpenCL
ASUS может готовить два варианта ROG Ally с 8-ядерным APU AMD Ryzen Z1 Extreme и 6-ядерным Ryzen Z1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
9
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
22
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
6
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
1
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
9
"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
+
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
13
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
46
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
18
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
6
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
7
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
4
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
3
Западная пресса надеется, что контрнаступление ВСУ вызовет «панику» в российском командовании
11
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ярчайшей инфракрасной галактики Arp 220
+
SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
3
Китайский комплекс активной защиты бронетехники Raptor довели до ума спустя 5 лет - видео испытаний
1
EA показала геймплей магического боевика Immortals of Aveum и заявила, что GeForce RTX 2080 Super соответствует только минимальным требованиям новинки
2

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
5
В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
8
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
3
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
69
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
14
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
8
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
2
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
68
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10

Сейчас обсуждают

Олег Власов
17:27
У господина Зелота в основном два типа актуальнейших статей-"Крипта упала-крипта поднялась" и "Видеокарты подорожали-видеокарты-подешевели".
Биткоин пошёл на дно, а аналитики ожидают падения ниже 20 000 долларов в ближайшие месяцы
Просто Хомяк
17:22
Не заметил роста, о котором Вы говорите, разве что бессмысленных торговых центров ещё где-то понатыкали. То,что Вы говорите, больше похоже на неумную пропаганду, непонятно на кого рассчитанную. Единст...
Нас бьют, а мы толстеем - миллиардеры из РФ под санкциями увеличили свои капиталы почти в 2 раза
Андрей Богданов
17:20
Розничные магазины, сельское хозяйство, фабрики, заводы. Короче все что угодно.
Нас бьют, а мы толстеем - миллиардеры из РФ под санкциями увеличили свои капиталы почти в 2 раза
Олег Власов
17:20
Гнилой остров как рассадник мирового колониализма-подлежит смыву.
Медведев заявил, что Британия была и будет вечным врагом России
Просто Хомяк
17:19
А что производит этот растущий как на дрожжах бизнес?
Нас бьют, а мы толстеем - миллиардеры из РФ под санкциями увеличили свои капиталы почти в 2 раза
Андрей Богданов
17:18
Ни Дуров ни Мельниченко русскими бизнесменами не являются. По крайней мере они сами так говорят. А один из самых больших неудачников это Тинькоф, за бесценок продавший, обосравшись, свой банковский би...
Нас бьют, а мы толстеем - миллиардеры из РФ под санкциями увеличили свои капиталы почти в 2 раза
swr5
17:18
Дело в том, что по-сути корпорация используюет тебя и твой комп для своих не очень чистых порой целей, а ты винтик в их системе, и косвенный виновник их глобальных злодеяний. Понятно, что наплевать, н...
Игровую производительность NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 сравнили в Windows 11 и Linux
Mur
17:17
"удалось заблокировать часть миллиардных состояний, но не повлиять на правительство России.." Автор еще живёт от эйфории введённых против России санкций? Год прошёл, а он всё на что-то надеется? И чт...
Нас бьют, а мы толстеем - миллиардеры из РФ под санкциями увеличили свои капиталы почти в 2 раза
Fizik56
17:16
За это "Цифровое золото" скоро будут давать по фейсу) Начало дорожать, аккурат когда обанкротился Silicon Valley Bank. И ФРС решило поднапечатоть бумажек, которые чет не на банк пошли, а в крипту. Шпе...
Биткоин пошёл на дно, а аналитики ожидают падения ниже 20 000 долларов в ближайшие месяцы
Просто Хомяк
17:16
Так Вы ж Т-55 зарывать предлагали в предыдущем посте, товарищ эксперт :D
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем