Благодаря новому экологически чистому сплаву «плазменно-керамического алюминия», используемому для крышки экрана, новый Asus Zenbook S13 OLED, по-видимому, является самым тонким и легким в мире среди 13,3-дюймовых ультрабуков с процессорами Intel Raptor Lake-U.

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Ультрабук Zenbook S13 OLED от Asus получил новые комплектующие, а именно новейшие процессоры Intel Raptor Lake-U. Наряду с обновленной вычислительной мощностью, Asus также представила более тонкий корпус, который делает Zenbook S13 OLED 2023 года одним из самых тонких и легких ультрабуков, совместимых с Intel EVO, на сегодняшний день. Модель этого года имеет толщину всего 0,43 дюйма (1,09 см) и весит 0,99 кг благодаря использованию в крышке нового экологически чистого сплава "плазменно-керамического алюминия".

На выбор будут доступны следующие процессоры: i5-1335U и i7-1355U со встроенной графикой Iris Xe. К ним можно добавить до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6000, а также до 1 ТБ SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe.

Также имеется новая OLED-панель под торговой маркой Lumina, которая делает корпус на 30% тоньше, чем у модели 2022 года. По характеристикам он идентичен прошлогодней версии с яркостью 550 нит и разрешением 2880 x 1800, поддержкой Dolby Vision и True Black 500, а также 100% цветовой гаммой DCI-P3. Несмотря на более тонкий профиль, Asus все же удалось включить веб-камеру FHD с ИК-датчиком для расширенной безопасности.

Выбор портов включает в себя 2 разъема Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, видеовыход HDMI 2.1 и аудиоразъем. Беспроводная связь обеспечивается через Wi-Fi 6E с картой Bluetooth 5.2. Аккумулятор немного меньше, чем у прошлогодней модели, емкостью 63 Втч.

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Точная доступность еще не указана, но Asus назвала стартовую цену в 1399,99 долларов.