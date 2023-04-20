Компания Zephalto планирует отправлять шесть пассажиров одновременно к краю космоса на своем роскошном воздушном шаре.

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Космический туризм все еще находится в зачаточном состоянии, но это не пугает самых смелых предпринимателей, которые вкладывают огромные суммы в перспективный бизнес. Некоторые компании обещают длительное пребывание в невесомости, а другие просто хотят дать вам возможность мельком взглянуть на космос. Французский стартап Zephalto — последний, его цель — доставить пассажиров к краю космоса на воздушном шаре, чтобы вкусно поесть. Несмотря на отсутствие ракетной техники, ужин не будет дешевым — компания планирует взимать 120 000 евро (10,7 миллиона рублей) с человека.

Даже несмотря на десятилетия прогресса, ракеты по-прежнему сложны, дороги и опасны. Пассажиры, планирующие отправиться в космос на гигантской металлической трубе, наполненной легковоспламеняющимся топливом, должны пройти обучение и медицинские осмотры для обеспечения безопасности. В случае с воздушным шаром компании Zephalto дело обстоит иначе. Основатель Zephalto и аэрокосмический инженер Винсент Фарре д'Астиес сообщил Bloomberg, что его фирма планирует совершать 60 полетов в год. Любой, кто достаточно здоров, чтобы летать на авиалайнере, может подняться на борт воздушного шара Zephalto.

Однако впечатления от полета на роскошном воздушном шаре компании (дизайн еще не известен) не будут похожим на обычный коммерческий полет. Во-первых, высотный воздушный шар поднимется в стратосферу на высоту 15,5 миль (25 километров) в течение шести часов. Это в три раза больше, чем у коммерческого авиалайнера. Он будет оставаться на максимальной высоте в течение 90 минут, позволяя пассажирам насладиться прекрасной едой, вином и потрясающим видом. На такой высоте пассажиры смогут увидеть красоту Земли рядом на фоне черноты космоса. Внутреннее пространство капсулы составит 20 квадратных метров, в ней смогут разместиться шесть пассажиров и два пилота.

Испытание воздушного шара Zephalto в 2020 году.

Стоит ли это восьмизначной суммы? В нашем мире много обеспеченных людей и возможность побывать в космосе без специальной подготовки привлечет их внимание. Ведь для полета на ракете нужно будет пройти специальную подготовку и быть совершенно здоровым. Zephalto стремится сделать опыт более похожим на однодневную поездку на край космоса.

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Zephalto надеется начать полеты в 2025 году, и у нее есть важная особенность, характерная для других компаний, занимающихся космическим туризмом: вы можете забронировать полет еще до того, как компания подготовит все необходимые документы. Перейдите на веб-сайт Zephalto, и вы сможете внести депозит в размере 10 000 евро, чтобы зарезервировать место, а оставшиеся 110 000 евро вы заплатите, когда придет ваша очередь.