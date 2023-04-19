Компания объявила об окончании срока службы своих чипов Blockscale 1000 первого поколения, не объявив о каких-либо последующих поколениях чипов.

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Google прославилась тем, что безжалостно закрывала новые и даже зрелые проекты, поэтому пользователи интернета решили создать сайт на котором отслеживаются все отмененные компанией продукты. Возможно, нам понадобится такой же сайт для Intel, поскольку компания начала закрывать множество проектов в результате экономических трудностей. Последней жертвой ее новых приоритетов стал ASIC-чип Blockscale для майнинга биткоинов. Хотя этой технологии меньше года, руководство Intel посчитало что у нее нету светлого будущего.

Компания объявила вчера, что присваивает своим первым ASIC-чипам Blockscale для майнинга биткоинов статус «конец срока службы». В заявлении для Tom’s Hardware говорится, что компания делает это, чтобы сосредоточиться на своей стратегии IDM 2.0. «Поскольку мы отдаем приоритет нашим инвестициям в IDM 2.0, мы отказались от ASIC Intel Blockscale серии 1000, но продолжим поддерживать наших клиентов Blockscale». На вопрос о том, есть ли какие-либо планы на будущие продукты в этой категории, представитель сказал, что они будут продолжать следить за рынком, но компания не имеет новых продуктов для анонса.

Для справки, IDM 2.0 - это стратегия роста компании для ее Integrated Device Manufacturer (IDM), которая включает расширение своих услуг по созданию полупроводников и собственных заводов при необходимости использования внешних заводов для восстановления лидерства в отрасли.

Это очень похоже на то, что Intel завершила свое участие в майнинге биткоинов, и полностью переключилась на рынок полупроводников. В 2022 году рынок видеокарт рухнул, что привело к избытку графических процессоров на рынке и массовому уходу майнеров с рынка из-за его волатильности. Как ни странно, как раз в тот момент, когда криптовалюта начала трещать по швам, Intel вышла на рынок ASIC со своим первым продуктом. Хотя он был анонсирован в апреле 2022 года, на рынок он вышел только через несколько месяцев. Напомню заявление Хосе Риоса, генерального менеджера блокчейн-группы Intel: «ASIC-чипы Intel Blockscale будут играть важную роль в оказании помощи компаниям, занимающимся добычей биткоинов, в достижении целей как по устойчивости, так и по масштабированию хэшрейта в предстоящие годы».

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В прошлом году эта технология была настолько важна для Intel, что она создала новое подразделение Custom Computing Group внутри графического отдела AXG, которым руководил недавно ушедший Раджа Кодури. По данным Tom’s Hardware, это подразделение по созданию специализированных вычислений все еще существует, но неясно, над чем она сейчас работает. Intel заявила, что будет продолжать следить за рынком, поэтому возможно, что она сможет разработать другой продукт, если увидит в нем необходимость.