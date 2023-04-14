Теперь у вас есть шанс потестировать следующую версию Android.

реклама

Google выпустила первую предварительную версию Android 14 для разработчиков несколько месяцев назад, а нетерпеливым фанатам операционной системы Android пришлось подождать бета-версию, чтобы изучить все новые возможности Android 14. Это время как раз пришло — первая бета-версия Android 14 теперь доступна для некоторых телефонов Pixel. Эта сборка включает в себя несколько изменений, ориентированных на пользователя, по сравнению с предварительной версией для разработчиков, но не ожидайте ничего серьезного от первой бета-версии.

Раньше новый выпуск Android был значительным событием, и Google каждый год переосмысливала основные функции ОС. Современные смартфоны стали более безопасными, и программное обеспечение не нужно кардинально менять каждый цикл. В настоящее время Google совершенствует пользовательский интерфейс с использованием материалов, полученных от талантливых фанатов, но Android 14 также будет включать улучшения безопасности, конфиденциальности и производительности.

Google назвала две новые функции интерфейса в первой бета-версии. Запуск жеста «назад» теперь сочетается с системной темой благодаря более ярко выраженной стрелке «назад», которая появляется при обнаружении жеста смахивания (см. ниже). Интерфейс общего доступа к системе теперь включает настраиваемые ярлыки и более разумное ранжирование целей прямого общего доступа.

В Android 14 будет ещё больше изменений в пользовательском интерфейсе, но они еще не доступны в первой бета-версии. Например, Google намекает на улучшения Android 14 для складных устройств и планшетов, но на данный момент ни одно из поддерживаемых бета-устройств не входит в эти категории. В настоящее время в бета-тестировании могут участвовать только восемь телефонов: Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Если вы хотите посмотреть бета-версию Android 14, перейдите на целевую страницу Google Android 14. Предварительная версия для разработчиков требовала ручной прошивки телефона с помощью USB-кабеля и компьютера, но бета-версию можно установить по воздуху. Просто войдите на бета-сайт и зарегистрируйтесь с подходящего устройства. Бета-версия появится на вашем телефоне, готовая к установке. Однако имейте в виду, что это все еще бета-версия программного обеспечения. Будут баги и несовместимости, и будет гораздо сложнее вернуться к стабильной сборке, если она вам не понравится. Вы можете сбросить настройки и отказаться от бета-тестирования, но ваш телефон будет восстановлен до заводских настроек.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Google анонсировала еще три бета-версии перед финальным релизом этой осенью. Каждая из них будет добавлять больше функций и устранять ошибки. После финального релиза все устройства получат финальное OTA-обновление до стабильной сборки.