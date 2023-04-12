Южнокорейская компания присоединяется к конкурентам SK Hynix и Micron в борьбе со спадом на рынке полупроводников.

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Samsung является крупнейшим в мире производителем памяти, поэтому, когда полупроводниковая отрасль начала падать, это очень сильно ударило по доходам южнокорейской компании. В первом квартале этого года, Samsung прогнозирует резкое снижение прибыли на 95,8% в годовом исчислении. Резкое падение прибыли заставит компанию присоединиться к своим основным конкурентам — SK Hynix и Micron — в сокращении производства, чтобы сбалансировать уравнение спроса и предложения. Если прогноз Samsung сбудется, это будет худший квартал для компании за 14 лет.

Пандемия, по мнению экспертов, является основной причиной проблем индустрии памяти. Каждая компания получала рекордную прибыль и производила столько полупроводников, сколько позволяли производственные мощности. Когда в 2022 году ситуация пошла на спад, люди воздержались от покупок компьютеров, вернувшись к работе. Это, по-видимому, привело к тому, что компании держали слишком много запасов, потому что они полагали, что в конечном итоге все это продадут. Инфляция, охватившая земной шар, ухудшила ситуацию. Это продолжается и по сей день, когда полупроводниковая продукция, кроме DRAM, стоит дороже, чем раньше.

Модули Samsung 12nm 16Gb DDR5.

Samsung винит в своих низких доходах более слабую мировую экономику и избыточные запасы, хранящиеся у ее клиентов. В ответ компания заявила, что начнет «значительное снижение производства микросхем памяти», сообщает The Guardian. Это был сложный квартал для Samsung, но он последовал за трудным годом, когда цены на память упали на 70%.

Эта новость означает, что Samsung немного опоздала на вечеринку по сокращению производства, поскольку ее крупнейшие конкуренты объявили о принятии мер по корректировке цен всего несколько недель назад. Один аналитик в статье The Guardian сказал, что Samsung явно недооценила ситуацию на рынке, поэтому ее появление было ожидаемо. Ожидается, что цены упадут во втором квартале, так что пользователям, которые собираются обновить свою оперативную память, рекомендуют подождать несколько месяцев.

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Однако большинство аналитиков ожидают восстановления отрасли в конце этого года или, возможно, в 2024 году, когда цикл обновления персональных компьтеров начнется заново. Ожидается, что примерно в это же время Microsoft выпустит Windows 12, что побудит людей покупать новые компьютеры. Кроме того, все компьютерное оборудование, приобретенное во время пандемии, к тому времени устареет.