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Когда в прошлом году местные жители в Верхоянском районе Республики Саха России наткнулись на часть туши сибирского зубра возрастом 8000 лет, это было похоже на выигрыш в лотерею, потому что голова, передние конечности и грудь вымершего животного хорошо сохранились в вечной мерзлоте Полярного круга. Уникальную находку отвезли в Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ), где ученые пытаются воскресить этот вид с помощью клонирования.
После взятия микробиологических, гистологических и радиоуглеродных образцов из туши, СВФУ в партнерстве с исследователями из Фонда биотехнологических исследований ОАЭ в Абу-Даби извлекли ДНК бизона. Они надеются, что образцы мозга, мышц, кожи и шерсти животного будут содержать достаточно генетической информации, чтобы облегчить процесс клонирования, который повлечет за собой перенос ДНК сибирского зубра в «пустое» яйцо и имплантацию яйца суррогатной матери.
Любителям фантастики эта ситуация может показаться знакомой, потому что они видели воскрешение динозавров в фильме «Парка Юрского периода», которые использовали похожую технологию. Эта же идея стоит за недавними попытками ученых вернуть шерстистого мамонта и помочь находящейся под угрозой исчезновения популяции арктических волков (в последнем случае это сработало). Сама практика вызывает споры — опять же, мы все видели «Парк Юрского периода» , — но в данном конкретном случае научное сообщество скептически относится к тому, что попытки клонирования СВФУ сработают. ДНК просто могла быть недостаточно хорошо сохранена.
Шведский палеогенетик считает, что это невыполнимая задача, потому что в образцах туши зубра нету целых хромосом, которые просто необходимы при клонировании. На данный момент все обнаруженные хромосомы разбиты на миллионы частиц под воздействием сильного холода.
Туша принадлежала молодой самке бизона, которой, по оценкам, было около полутора-двух лет, когда она умерла. Толстый слой мерзлой почвы в этом регионе в значительной степени предотвратил разложение извлеченных частей тела на протяжении тысячелетий. Команда СВФУ планирует вернуться к местонахождению зубров в Верхоянске этим летом, чтобы найти больше частей туши или других сохранившихся животных.