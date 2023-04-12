Туша зубра, сохранившаяся в российской вечной мерзлоте, может помочь ученым возродить этот вид — если его ДНК все еще цела.

Американский бизон является дальним родственником вымершего сибирского зубра.

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Когда в прошлом году местные жители в Верхоянском районе Республики Саха России наткнулись на часть туши сибирского зубра возрастом 8000 лет, это было похоже на выигрыш в лотерею, потому что голова, передние конечности и грудь вымершего животного хорошо сохранились в вечной мерзлоте Полярного круга. Уникальную находку отвезли в Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ), где ученые пытаются воскресить этот вид с помощью клонирования.

После взятия микробиологических, гистологических и радиоуглеродных образцов из туши, СВФУ в партнерстве с исследователями из Фонда биотехнологических исследований ОАЭ в Абу-Даби извлекли ДНК бизона. Они надеются, что образцы мозга, мышц, кожи и шерсти животного будут содержать достаточно генетической информации, чтобы облегчить процесс клонирования, который повлечет за собой перенос ДНК сибирского зубра в «пустое» яйцо и имплантацию яйца суррогатной матери.

Ученые СВФУ проводят вскрытие трупа сибирского зубра.

Любителям фантастики эта ситуация может показаться знакомой, потому что они видели воскрешение динозавров в фильме «Парка Юрского периода», которые использовали похожую технологию. Эта же идея стоит за недавними попытками ученых вернуть шерстистого мамонта и помочь находящейся под угрозой исчезновения популяции арктических волков (в последнем случае это сработало). Сама практика вызывает споры — опять же, мы все видели «Парк Юрского периода» , — но в данном конкретном случае научное сообщество скептически относится к тому, что попытки клонирования СВФУ сработают. ДНК просто могла быть недостаточно хорошо сохранена.

Шведский палеогенетик считает, что это невыполнимая задача, потому что в образцах туши зубра нету целых хромосом, которые просто необходимы при клонировании. На данный момент все обнаруженные хромосомы разбиты на миллионы частиц под воздействием сильного холода.

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Туша принадлежала молодой самке бизона, которой, по оценкам, было около полутора-двух лет, когда она умерла. Толстый слой мерзлой почвы в этом регионе в значительной степени предотвратил разложение извлеченных частей тела на протяжении тысячелетий. Команда СВФУ планирует вернуться к местонахождению зубров в Верхоянске этим летом, чтобы найти больше частей туши или других сохранившихся животных.