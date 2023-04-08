В данный момент специалисты АО «Радиоэлектронные технологии» и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт ВКС» российского Минобороны изучают электронную начинку «Жнеца».

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В конце марта 2023 года в Черном море произошел инцидент, который вызвал большой резонанс в мировых СМИ. Российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, который нарушил воздушное пространство России над Крымом. Американская сторона заявила, что БПЛА выполнял мирную миссию по наблюдению за ситуацией в Украине и не представлял угрозы для России. Однако российские военные опровергли эту версию и заявили, что БПЛА был вооружен и шпионил за российскими военными объектами.

После сбития БПЛА упал в Черное море и разбился на части. Российские спасатели быстро обнаружили и подняли с дна моря обломки БПЛА, которые были переданы специалистам для изучения. Согласно данным военных экспертов, БПЛА MQ-9 Reaper является одним из самых современных и технологичных американских беспилотников, способных не только собирать разведывательную информацию, но и наносить точечные удары по наземным и воздушным целям с помощью ракет и бомб. БПЛА имеет длину 11 метров, размах крыльев 20 метров и массу 4,7 тонны. Он может летать на высоте до 15 километров и скорости до 400 километров в час. Его дальность полета составляет около 6000 километров, а время нахождения в воздухе - до 30 часов.

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Сейчас российские специалисты изучают электронную начинку БПЛА, которая представляет большой интерес для российской оборонной промышленности. В частности, они обратили внимание на оптико-электронный комплекс AN/AAS-52 и комплекс радиолокационной разведки AN/APY-8, которые позволяют БПЛА проводить детальное наблюдение за объектами на земле и в воздухе. Также они изучают станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, а также терминал обмена данными Link-16, которые обеспечивают координацию действий беспилотника.