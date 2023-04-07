AMD публично подтвердила, что Zen 5 находится в разработке с 2019 года.

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Архитектура AMD Zen 5 уже несколько лет находится в разработке, но только сегодня мы получили первые новости о ней не от кого иного, как от одного из главных разработчиков оригинальной платформы Zen — легендарного архитектора микропроцессоров Джима Келлера. Недавно он говорил со студентами колледжа в Бангалоре, Индия, о будущем процессоров от имени компании Tenstorrent, которую он сейчас возглавляет. Во время выступления он показал слайд, сравнивающий все современные процессоры для центров обработки данных, и среди списка было забавное упоминание Zen 5. Есть ли у Келлера какая-то инсайдерская информация? Мы в этом сомневаемся, так что, вероятно, это всего лишь его предположение о том, чего AMD сможет достичь в будущем.

В своем выступлении Келлер представил слайд под названием «Scalar Competition Landscape» (Ландшафт скалярной конкуренции). В него вошли все современные процессоры для центров обработки данных, в том числе чипы Graviton от Amazon, новейшие процессоры Intel Sapphire Rapids, линейка серверных процессоров AMD, чипы Nvidia Grace и, что удивительно, Zen 5. На диаграмме показана их соответствующая производительность в SPEC CPU 2017 INT, которая, как отмечает PCGamer, является отраслевым стандартом для однопоточной целочисленной производительности. Диаграмма Келлера несколько проливает свет на то, что Zen 5 превосходит все остальные процессоры в линейке, и с немалым отрывом.

Слайд Келлера, кажется, предсказывает будущее. Жаль, что он не включил в него Intel Meteor Lake и Arrow Lake

По оценке Келлера, Zen 5 на 30% быстрее, чем Zen 4, благодаря своим нынешним чипам Genoa/Bergamo. Поскольку чипсеты и конструкции AMD используются как корпоративными, так и потребительскими, это сравнение является корректным, хотя Келлер, скорее всего, просто догадывается о высокой производительности Zen 5. Также неудивительно, что будущий процессор, построенный на 3-нм техпроцессе TSMC, будет быстрее, чем сегодняшние 5-нм процессоры. Но Келлер считает, что в следующем раунде AMD будет явным победителем.

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Келлер — легенда в мире разработки микропроцессоров, на его счету множество архитектур-блокбастеров. Он известен тем, что помогал AMD в разработке чипов K8/Athlon 64 и оригинальной архитектуры Zen. Он ушел из AMD в Tesla, но в 2018 году был нанят Intel, чтобы, как сообщается, исправить ее проблемы, выведя на рынок 10-нм техпроцесс после многочисленных задержек. В итоге он покинул Intel в 2020 году по личным причинам. Он также раньше работал в Apple над ее собственными чипами серии A для iPhone, которые были самыми быстрыми в отрасли, и помогал компании разрабатывать собственный кремний серии M. Это все говорит о том, что он знает, о чем говорит. К сожалению, нам придется подождать до 2024 года, чтобы узнать об этом.