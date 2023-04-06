При взломе посредством CAN-инъекции злоумышленник подключается к локальной сети контроллеров автомобиля и рассылает служебные сообщения, как если бы их отправителем был владелец машины.

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CAN-шиной называется сеть, которая соединяет различные электронные устройства в автомобиле, такие как двигатель, тормоза, подушки безопасности и мультимедиа. Она позволяет обмениваться данными между ними и управлять их работой. Однако эта сеть также может стать уязвимой точкой для хакеров, которые могут взломать ее и получить доступ к системам автомобиля.

Существует несколько способов атаки на CAN-шину. Один из них - физическое подключение к шине через диагностический разъем OBD-II, который находится под рулевой колонкой. Этот разъем предназначен для обслуживания и ремонта автомобиля, но также может использоваться для отправки команд на шину. Хакер может подключить к нему специальное устройство или ноутбук и перепрограммировать системы автомобиля или выключить их.

Другой способ - беспроводная атака через радиочастотные интерфейсы, такие как Bluetooth, Wi-Fi или GSM. Эти интерфейсы могут быть встроены в автомобиль или подключены к нему через USB-порт или прикуриватель. Хакер может перехватить сигналы, которые передаются между этими интерфейсами и шиной, или подменить их своими. Таким образом, он может удаленно управлять автомобилем или отслеживать его местоположение.

Устройство для CAN-инъекций.

Последствия таких атак могут быть крайне опасными для водителя и пассажиров. Хакер может заблокировать тормоза, выключить рулевое управление, активировать подушки безопасности или зажигание, открыть двери или окна, включить сирену или музыку на полную громкость и т.д. Также он может угнать автомобиль или вымогать деньги за его возврат.

Для защиты от таких атак необходимо соблюдать несколько правил:

- Не оставлять автомобиль без присмотра с работающим двигателем или ключом в замке.

- Не подключать к автомобилю неизвестные устройства или флешки.

- Не использовать публичные Wi-Fi сети или Bluetooth для подключения к мультимедийной системе автомобиля.

- Обновлять программное обеспечение автомобиля по рекомендации производителя.

- Проверять наличие и целостность пломб на диагностическом разъеме OBD-II.

- Устанавливать дополнительные системы защиты, такие как сигнализация, иммобилайзер или GPS-трекер.

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Автомобильная индустрия также работает над усовершенствованием безопасности CAN-шины. Например, разрабатываются стандарты шифрования и аутентификации данных на шине, а также методы обнаружения и предотвращения а также методы обнаружения и предотвращения постороннего вмешательства в систему.