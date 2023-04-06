Защита просила смягчить приговор из-за признания вины и готовности вернуться в зону СВО, но апелляционная инстанция отказала в изменении наказания.

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В конце прошлого года двое военнослужащих из Курска были задержаны правоохранительными органами за то, что они отказались выполнять приказ командира об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Это одно из первых уголовных дел по новой статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ужесточение ответственности за неисполнение приказа в военное время.

Как проходил судебный процесс и какие аргументы приводили стороны.

Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов служили по контракту в белгородской части 144-й мотострелковой дивизии. В ноябре 2022 года они получили приказ командира об участии в СВО, место и сроки которой не были разглашены. Оба военнослужащих написали рапорты об отказе от выполнения приказа, сославшись на то, что не хотят участвовать в боевых действиях и рисковать жизнью. Они также заявили, что не были проинформированы о характере и целях СВО, а также о возможных последствиях для их здоровья и безопасности.

За свой отказ Дегтярев и Селиванов были задержаны на плацу при построении и доставлены в Курский гарнизонный военный суд, где им предъявили обвинение по части 2.2 статьи 332 УК РФ – групповое неисполнение приказа в военное время, повлекшее вред интересам службы. Эта статья была введена в УК РФ в сентябре 2022 года и предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.





В суде обвиняемые частично признали свою вину, но заявили, что не считают свой поступок преступлением. Они утверждали, что имели право на свободу совести и вероисповедания, а также на защиту от насилия и принуждения к участию в боевых действиях. Они также ссылались на то, что не имеют соответствующей подготовки и необходимого обмундирования.

Защита обвиняемых также поднимала вопрос о законности самого приказа командира, который не содержал конкретных данных о месте, времени и условиях СВО, а также о возможных рисках для жизни и здоровья военнослужащих. Кроме того, защита указывала на то, что обвиняемые не были должным образом подготовлены к участию в СВО, не прошли медицинского осмотра и не получили специального снаряжения.

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Сегодня стало известно, что мобилизованных Дегтярева и Селиванова приговорили к трем годам заключения несмотря на поданную апелляцию и признание своей вины, а также готовность отправиться в зону проведения специальной военной операции.