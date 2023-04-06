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О возможности применения ядерного оружия сообщил сотрудник администрации Рональда Рейгана
Безрассудная политика Вашингтона неизбежно приведет к ядерному конфликту между США и Россией, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
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Пол Крейг Робертс — известный американский эксперт, который работал в администрации президента Рональда Рейгана и занимал пост заместителя министра финансов США. Он также является автором множества книг и статей по экономике, политике и международным отношениям.

В своих публикациях Робертс часто критикует политику США по отношению к России и другим странам, обвиняя Вашингтон в стремлении к мировому господству и провоцировании конфликтов. Он также предупреждает о том, что такая политика может привести к ядерной войне, которая уничтожит человечество.

В одной из своих последних статей, опубликованной на его сайте, американский эксперт поделился своими прогнозами на ближайшее будущее. Он считает, что ядерная война между двумя сверхдержавами неизбежна. Все из-за того, что сейчас в США правят неоконсерваторы, которые не понимают, что творят и какие будут последствия их безрассудной политики. Робертс напомнил, что Владимир Путин предупреждал, чтобы США не переходили красные линии, но они не воспринимали его в серьез и теперь весь мир на грани уничтожения.

Он также считает, что в Кремле теперь не поверят ни одному слову администрации Байдена, которые обещали, что НАТО не будет расширяться в сторону России. К тому же действия США по поддержке украинского режима, размещению ракетных систем в Европе и Азии, наращиванию военного присутствия в Черном море и других регионах привели к провалу во внешней политике США.

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Эта новость вызывает тревогу и озабоченность у всех, кто ценит мир и безопасность на планете. Большинство политологов и экспертов надеются, что разум и ответственность восторжествуют над амбициями и адвентуризмом США, и что ядерная война будет предотвращена. Они призывают все стороны к диалогу и сотрудничеству в интересах общего блага.

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