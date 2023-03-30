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OpenAI работает над языковой моделью GPT-5, которая сделает чат-бот неотличимым от человека
Обучение GPT-5 должно завершиться в декабре этого года.
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Самая обсуждаемая новинка в 2023 году это ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, который разработали инженеры компании OpenAI. Разработчики сообщили, что они поставили перед собой цель создать технологию, которая будет помогать людям находить нужную информацию и выполнять рутинную работу. Для этого они создали искусственный интеллект, который обучен на огромном массиве данных и умеет давать советы.

Но самое интересное то, что ChatGPT может стать ещё умнее и естественнее в общении с выходом новой версии нейросети GPT-5. Эта модель обещает быть самой мощной и продвинутой в мире, способной обрабатывать более 1000 миллиардов параметров. Это значит, что ChatGPT сможет лучше понимать контекст и намерения пользователя, а также адаптироваться к его стилю и тону общения. ChatGPT также сможет учиться на своих ошибках и улучшать свои ответы с помощью обратной связи от пользователей.

В будущем появятся киборги ,которые будут похожи на людей, но будут намного умнее.

Как это повлияет на интернет и нашу жизнь?

Во-первых, мы сможем получать более качественную и полезную информацию по любому запросу без необходимости перебирать множество ссылок и сайтов. Во-вторых, мы сможем развлекаться и творить с помощью ChatGPT, который может стать нашим другом, партнером или наставником. В-третьих, мы сможем использовать ChatGPT для образования, работы и личного развития, так как он может помочь нам решать разные задачи и проблемы.

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Конечно, есть и риски связанные с использованием такого продвинутого чат-бота. Например, ChatGPT может быть использован для манипуляции, дезинформации или мошенничества. Поэтому важно быть критичным и ответственным при общении с ним. Также необходимо учитывать, что ChatGPT не является человеком и не может заменить настоящие человеческие отношения. Он лишь инструмент, который может помочь нам в разных ситуациях, но не может знать всё и всегда быть правым.

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#искусственный интеллект #chatgpt #openai #gpt-5
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