Маркетологи надеются увеличить продажи своего напитка с помощью нового стиля.

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Pepsi – один из самых известных и популярных брендов в мире, который довольно редко меняет свой дизайн, относительно своих главных конкурентов. В этом году Pepsi представила новый логотип и визуальную идентичность, которые будут внедрены в Северной Америке осенью 2023 года и по всему миру в 2024 году. Это первое обновление логотипа за 15 лет.

Новый логотип Pepsi выглядит похоже на тот, который использовался с 1970-х по 1990-е годы, когда название бренда было написано жирным шрифтом внутри красно-синего круга. Однако новый дизайн имеет несколько отличий, которые делают его более современным и привлекательным для цифрового мира. Например, шрифт стал более гладким и изящным, а черный цвет добавлен в палитру для акцентирования линейки Pepsi Zero Sugar – безсахарной колы, на которую Pepsi делает особый упор.

Так выглядит новый логотип.

По словам главного маркетолога Pepsi Тодда Каплана, новый визуальный дизайн открывает «новую эру» для бренда и помогает выделить его среди конкурентов.

«Pepsi – это легендарный бренд, который постоянно эволюционирует с временем, так как он является неотъемлемой частью поп-культуры и нарушает стереотипы на протяжении 125 лет», – говорит он. «Этот новый визуальный стиль выделяет лучшее из богатого наследия бренда Pepsi, а также делает огромный шаг вперед, чтобы подготовить его к успеху в все более цифровом мире».

Новая визуальная идентичность Pepsi будет применяться ко всем физическим и цифровым продуктам бренда, от упаковки до фонтанов и холодильников, а также ресторанов. Новый дизайн также предполагает больше движения и анимации, что придает бренду динамику и эмоциональность.

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Тодд Каплан также добавил, что Pepsi – это не просто напиток, а символ стиля жизни и культуры. Новый логотип отражает эту философию и призывает потребителей наслаждаться каждым моментом с Pepsi.