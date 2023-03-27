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В НАТО назвали планы России разместить ТЯО в Беларуси опасными
США и Евросоюз, похоже, испугались и назвали заявление Владимира Путина «безответственным».
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Вчера, 26 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит свои тактические ядерные вооружения на белорусской территории по запросу Минска. Это заявление вызвало бурную реакцию со стороны западных стран, которые раскритиковали планы Кремля и назвали их опасными и безответственными. Давайте рассмотрим, какие аргументы приводят стороны конфликта и какие последствия может иметь такой шаг для европейской безопасности.

Почему Путин хочет разместить ядерное оружие в Белоруссии?

Путин объяснил свое решение тем, что Россия вынуждена реагировать на угрозу со стороны НАТО, которое размещает свое ядерное оружие в Европе и приближает свою инфраструктуру к границам России. Он также сказал, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает соглашений о нераспространении ядерного оружия, так как Белоруссия является частью Союзного государства с Россией и имеет право на общую оборону. Путин сравнил этот шаг с размещением американского ядерного оружия в Германии, Италии, Турции и других странах НАТО.

Тактическое ядерное оружие будет сдерживать врагов России и Белоруссии.

Как Запад относится к этому заявлению?

Запад не принял аргументы Путина и осудил его заявление как провокацию и эскалацию. Лидеры США, Германии, Франции, Великобритании и других стран выразили свою поддержку Украине, которая считает, что размещение ядерного оружия в Белоруссии угрожает ее территориальной целостности и суверенитету. Они также подчеркнули, что Белоруссия после распада СССР отказалась от своего ядерного арсенала и подписала Будапештский меморандум о гарантиях безопасности, который обязывает ее не иметь ядерного оружия. Они призвали Путина отказаться от своих планов и вернуться к диалогу по урегулированию кризиса на Украине.

Какие последствия может иметь размещение ядерного оружия в Белоруссии?

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС примет ответные меры, если подтвердится факт размещения тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. Он также сообщил, что ЕС готов ввести новый пакет санкций против Минска и Москвы из-за этого события. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии «провокацией» и «эскалацией», которая подрывает устойчивость и доверие в регионе.

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