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Билл Гейтс стал последним технологическим магнатом, который высказал свое мнение о прогрессе искусственного интеллекта. В подробном семистраничном письме об этой новой технологии, он делится своими мыслями о том, что она может означать для мира и какие отрасли, по его мнению, могут извлечь наибольшую выгоду. К ним относятся здравоохранение, образование и личные помощники для рабочей силы. Он также упоминает о том, что знает об опасностях, которые может представлять эта зарождающаяся технология, включая искусственный интеллект, который решит игнорировать свои директивы и будет придерживаться своих собственных целей.

Многим будет интересно почитать, как провидцы вроде Гейтса, предсказывают будущее. Он начал со сравнения последних достижений команды OpenAI и ее чрезвычайно популярного чат-бота ChatGPT с тем временем, когда он впервые увидел графический пользовательский интерфейс (GUI) для ПК в 1980 году. Он напомнил нам, что работа, которую он и его команда проделали, чтобы внедрить GUI в Windows, позволила ему завоевать мир ПК и поставить компанию на курс доминирования в следующие 15 лет.

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Он говорит, что ChatGPT очень быстро развивается, поскольку, когда он впервые увидел его, он попросил OpenAI сделать версию, которая могла бы сдать экзамен по биологии. Вместо года или дольше, как он ожидал, все закончилось всего за несколько месяцев. Когда пришло время пройти тест, ChatGPT полностью с ним справился. Гейтс понял, что стал свидетелем рождения вычислительной техники будущего. Известно, что Microsoft вложила 10 миллиардов долларов в OpenAI и теперь интегрировала ChatGPT в Windows 11 и свой браузер Edge. На случай, если возникнут какие-либо сомнения относительно мыслей Гейтса о его потенциальном воздействии, он сравнивает ИИ с изобретением микропроцессора, мобильного телефона, Интернета и персонального компьютера.

Microsoft недавно добавила ChatGPT в свой браузер Edge, чтобы помочь людям писать электронные письма, сообщения в блогах и получать информацию о веб-страницах.

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Он заявляет, что первая область, в которой ИИ окажет огромное влияние, — это офисная работа, где, по его словам, искусственный интеллект будет похож на помощника белого воротничка, который всегда доступен. Он будет читать ваши электронные письма, знать, какие встречи вы должны посетить, и даже читать то, о чем вы не хотите беспокоиться. Эта последняя часть похожа на новую функцию Edge «Аналитика», где вы можете открыть веб-страницу и попросить бота обобщить ее. Он говорит, что будущее использования компьютера на работе будет заключаться не в том, чтобы указывать и щелкать, а вводить подсказки для выполнения ИИ. В конце концов, говорит он, компания может иметь своего собственного «агента», который знает все и может ответить на вопросы сотрудников в любое время. Этот агент будет участвовать в собраниях компании, и его попросят поделиться своим мнением.

Гейтс считает, что одной из крупнейших отраслей, которые могут извлечь выгоду из ИИ, является здравоохранение и медицинские услуги, особенно в более бедных странах. Он предсказывает, что это освободит медицинских работников от рутинных задач, таких как подача страховых требований, и позволит им больше сосредоточиться на пациентах. Кроме того, ИИ может когда-нибудь обеспечить базовую сортировку, дать людям совет по их ситуации и порекомендовать им обратиться к профессионалу (или нет). Он также позволит совершить прорыв в медицине, включая разработку новых лекарств, анализ побочных эффектов и определение уровней дозировки.

Миллиардер считает, что эта технология поможет в образовании, отмечая, что компьютеры не произвели революцию в отрасли так, как он думал. Однако ИИ может определить уровень знаний студентов и заметить, когда им становится скучно, и найти способы их мотивировать. Он отмечает, что для обучения по-прежнему потребуется взаимодействие учителя и ученика, а искусственный интеллект только усилит эти отношения, а не заменит их.

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Гейтс завершает свое сообщение, говоря, что есть три вещи, о которых мы должны знать, когда приближается такое будущее. Во-первых, необходимо сбалансировать страхи перед ИИ с преимуществами, которые он может предложить. Во-вторых, необходимо обеспечить, чтобы ИИ также приносил пользу бедным, а не только богатым, что, по его словам, имеет решающее значение для использования ИИ для борьбы с неравенством в мире. Наконец, нам не следует беспокоиться об ограничениях ИИ, потому что он развивается так быстро, что любые возникающие препятствия будут быстро преодолены.

В целом, это интересный взгляд в будущее, и к его словам будут обращаться еще долгие годы, чтобы человечество смогло оценить его точность. Тем не менее, у Гейтса есть несколько неоднозначная репутация провидца. Известно, что Microsoft упустила свои шансы стать самой инновационной компанией в мире, включая смартфоны, планшеты и то, как она проиграла войну браузеров. Несколько лет назад Гейтс также сказал, что больше всего сожалеет о том, что позволил Android стать стандартной операционной системой, отличной от Apple, когда она могла бы быть версией Windows. А в прошлом году он сказал, что не хочет иметь ничего общего с криптографией или NFT, поэтому время от времени он бывает прав.